Enfrenta Congreso dificultades para designar a próximos funcionarios de la CEDH

La falta de credibilidad y el desgaste del proceso de elección que lleva el Congreso del estado en torno a la designación del presidente y de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha dificultado a los legisladores nombrar a los nuevos funcionarios de ese organismo, consideró el priista Ignacio Ramírez Sánchez.

Ello porque a su consideración, son pocos los aspirantes a consejeros consultivos, solo seis contendientes y únicamente 14 por la presidencia de la Comisión, lo que dificulta el proceso de designación que deberán realizar antes de 12 de junio próximo.

¿Está desprestigiada la labor del ombudsman?, le inquirió un periodista.

“Más que desprestigiado el cargo, se ha desprestigiado el procedimiento para nombrarlo, creo que la gente interesada a participar en un proceso de este tipo piensa que se va a politizar, que va a ver trabas, que va a ver medios de impugnación y que no va a salir el procedimiento” dijo el también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local.

Por ello, estimó el priista que el nivel de participación, solo seis para designar a cuatro consejeros consultivos y 14 para la presidencia del organismo, ha sido baja en comparación con otros procesos de designación.

“Por eso creo que los licenciados en derecho o en materias a fines, que pudieran estar interesados, no creen que se va a realizar un procedimiento imparcial y claro, que alguien se va a inconformar y lo va a trabar un año, eso tiene que ver en la poca participación, porque no se compara con la participación de los 40 que se inscribieron para el consejero de la Judicatura”, explicó.

Los anteriores diputados, que debieron designar a los integrantes de la CEDH desde 2015 son los responsables, se le inquirió.

“Creo que es el desgaste de este proceso, no le echaría la culpa a la pasada legislatura, sino al juicio que trabó esto por casi dos años” dijo.

Respecto a la definición que tendrán que emitir sobre la participación o no en el proceso electivo del presidente de la CEDH del ex presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, Edgar González Romano, Ramírez Sánchez sostuvo que podría ser hasta este miércoles, incluso en su comparecencia, cuando se resuelva la situación, porque “sería bueno que él nos responda ante todos, diputados, sínodo y medios de comunicación, que nos diga cuáles fueron las causas para que emitiera esa carta bajo protesta de decir verdad que no está en ninguno de esos supuestos que le impiden acceder al cargo”.