Acusan tutores a directora del Cenhch de desvío de recursos por 600 mil pesos

El Comité de Padres de Familia de Secundaria Vespertina acusaron de desvío de recursos por 600 mil pesos a la directora general del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch), Irene López Aguilar, quien utilizó el recurso destinado para el pago de servicios de mantenimiento al plantel para costear el festejo por el 60 Aniversario de la Institución, sin el consentimiento de los tutores.

Los agraviados señalaron que el dinero utilizado proviene de las cuotas que pagan para cubrir la limpieza y el consumo de energía eléctrica.

La directora del Cenhch es hermana de la diputada federal Mercedes López Aguilar, quien además fue la ex secretaria particular del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Durante la entrevista, al interior del plantel, señalaron que el problema va más allá porque Irene López también rescindió el servicio de seguridad pública en las inmediaciones del Cenhch.

Recordaron que los padres de familia acordaron contratar este servicio debido a que en las últimas semanas se incrementó el robo con violencia a los menores, quienes eran atacados por delincuentes a salida de clases.

Ahora, dijeron, la institución no cuenta con dinero para pagar la limpieza ni los recibos a Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el mes de junio, que ascienden en promedio entre 80 mil y 120 mil pesos.

Esto a pesar, documentaron, que cumplieron en tiempo y forma con la entrega de 400 pesos como cuota, para cubrir los gastos.

Los declarantes informaron este martes a medios de comunicación que la acción tomada de manera unilateral por la directora, es un abuso de confianza, y por lo tanto le exigen cuentas transparentes por el uso del recurso.

“La situación es un grave problema porque también se autorizó quitar la seguridad en todo el Centro Escolar”, refirieron en tono molesto.

En ese sentido, aseguraron que “no hay dinero en la caja del comité central” del Centro Escolar “Niños Héroes de Chapultepec.

Sobre las cuotas, explicaron que pagan dos montos distintos, uno de 400 al comité central del Cenhch, y 500 más al comité del nivel educativo al que pertenezcan sus hijos, sea primaria o secundaria.

Sin embargo, acusaron que en este ciclo escolar que concluye en julio les pidieron una tercera contribución por 200 pesos para costear las celebraciones por el 60 Aniversario de la Institución educativa.

Comentaron que la petición por parte del directivo fue rechazado por la mayoría de los tutores, quienes argumentaron que no cuentan con recursos por pagarlos, debido a un sinfín de factores, entre ellos la falta de trabajo y el encarecimiento de la vida.

Debido a que las madres y padres no pagaron este dinero, aseguraron que la directora tomó 600 mil pesos para el pago de los servicios y así cubrir los “compromisos” que había hecho a título personal para la fiesta de aniversario.

No obstante, también culparon a los presidentes de los comités de padres de familia de cada nivel educativo, porque se prestaron a estos malos manejos.

Por último, los tutores responsabilizaron a Irene López de la seguridad e integridad de sus hijos, durante su estancia en el centro escolar, y advirtieron que no pagarán más cuotas para “tapar” las deudas que generó la directora.