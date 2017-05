Dueños de Blue Icon presentan amparos cada seis meses contra posibles órdenes de aprehensión por lavado de dinero: Violeta Lagunes

Los propietarios de la constructora ‘Blue Icon’ que edifica la nueva sede del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, Javier de Lope Francés y Adolfo Ernesto Hernández Martínez, presentan amparos cada seis meses contra posibles órdenes de aprehensión.

Así lo demuestran los juicios de amparo 701/2015 promovido por Javier de Lope y los expedientes 966/2015 y 184/2016 iniciados por Adolfo Ernesto Hernández por posible detención judicial.

Y no solo eso, a los empresarios les han sido embargados decenas de propiedades por no comprobar la procedencia lícita de los recursos y también tienen varias auditorias federales, según revela información que solicitó vía transparencia la ex diputada federal Violeta Lagunes Viveros y que este lunes presentó en conferencia de prensa.

Luego de presentar la información oficial, Violeta Lagunes cuestionó el respaldo que recibieron dichos empresarios de parte del ex gobernador Rafael Moreno Valle quien hizo la colocación de la primera piedra de la nueva sede empresarial, y también del actual presidente del CCE, Carlos Montiel Solana, así como su antecesor, Fernando Treviño Núñez.

Cabe recordar que fue en junio de 2016 cuando se realizó el evento de la colocación de la primera piedra del nuevo edificio para el CCE que también tendría hotel y zona comercial, para entender la magnitud del desarrollo nombrado ‘My residence’, se busca que tenga 700 cajones de estacionamiento y un helipuerto en la parte más alta, a 92 metros de altura.

La también representante del colectivo Todos para Todos, indicó que cuando Moreno Valle y Treviño Núñez hicieron el anuncio del nuevo edificio para el CCE, los empresarios ya tenían problemas legales y estaban siendo auditados por un posible lavado de dinero.

Pese a esto, dijo Lagunes, el CCE ha salido a defender una y otra vez a los empresarios investigados, pero ahora se tienen las pruebas documentadas.

Ante medios de comunicación, la ex diputada que ha sido crítica del morenovallismo, indicó que existe una obscura complicidad entre los empresarios investigados, los presidentes del CCE y el ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Recordó que nadie en Puebla ha defendido a Moreno Valle por el tema del robo de combustible como lo hizo Carlos Montiel Solana, a quien además criticó por la falta de generación de empleo, que le hace falta al estado.