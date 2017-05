Alianza PAN–PRD busca frenar a López Obrador en la elección de 2018: Barbosa

El anuncio de los dirigentes del PAN y el PRD de formar una alianza en las elecciones de 2018 no es para vencer al PRI, sino para impedir el triunfo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, alertó el senador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de medios desde la Ciudad de México, señaló que el acuerdo cupular le dio la razón en las advertencias que hizo desde febrero pasado de que existen corrientes en el sol azteca que responden a los intereses del “sistema”, de la misma manera que Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.

Aunque aclaró que la alianza todavía no es un hecho, porque diversos liderazgos perredistas se oponen por completo a la misma, garantió que sus gestores ya pusieron en marcha un plan de acción para hacerla realidad, lo que involucra amarrar una fuente de financiamiento.

“Están en curso reuniones de los dirigentes formales y reales del PRD con los grandes ricos de México, que son los que realmente mandan en el PAN, para convencerlos de apadrinar esta coalición con un sólo propósito: parar a López Obrador”, reveló el legislador, quien renunció a su militancia de 23 años en el PRD el 3 de abril anterior, para apoyar a Morena en el Estado de México este año.

Barbosa aseguró que el anuncio hecho por el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y su homóloga del sol azteca, Alejandra Barrales Magdaleno, generará “repercusiones negativas” para ambas fuerzas políticas en los comicios locales del próximo 4 de junio, porque se muestran “incongruentes” ante el electorado.

Afirmó que los principales gestores de la alianza son los gobernadores del PRD, incluidos el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, así como algunas corrientes internas, entre las que destacó Nueva Izquierda (NI),

El PAN identifica que el escenario electoral no le favorece como le favoreció en la elección de junio de 2016 y asume esta posición de aceptar el planteamiento del PRD de construir una coalición, el propósito es parar a López Obrador, no es contra el PRI porque el PRI en la elección de 2018 ya no compite, más allá del resultado del Estado de México, ya no compite rumbo a esa elección, abundó.