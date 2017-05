Tres aspirantes a presidente de CEDH quedaron fuera por incumplir requisitos de elegibilidad

Tres de los 14 aspirantes a presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fueron rechazados por no reunir los requisitos de elegibilidad, pues además de carecer de conocimientos en la materia, tampoco presentaron la documentación que respalde su idoneidad para esa posición. La misma suerte tuvo una de los ocho contendientes que se registró al proceso de elección del Consejo Consultivo del organismo.

Antes del mediodía de este jueves, y como lo establece la convocatoria para este proceso, los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas y Niños y Adolescentes, fijaron en estrados los acuerdos respecto a la revisión del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes a ambas posiciones.

En el caso de la elección del presidente del organismo, tres personas quedaron fuera. Se trata de Iván Hernández Corte, Guillermina María de los Ángeles Monarca Quiebras y Yazmín Yanel Calderón Zavaleta.

En el caso de Hernández Corte, que ocupó el folio 004, el resolutivo establece que violentó la fracción III del artículo 10 de la Ley de la CEDH, ya que no cuenta ni acreditó experiencia en materia de derechos humanos.

Ello porque en su registro presentó un nombramiento como delegado de la Procuraduría Agraria (PA) y “no exhibe otro anexo que acredite experiencia en derechos humanos…se observa que los delegados estatales son los representantes de la PA en la entidad federativa correspondiente tienen entre sus principales funciones el planear, dirigir y controlar, dentro del ámbito territorial de la delegación las acciones encaminadas al cumplimiento de programas y proyectos sustantivos conforme a las atribuciones…”.

Es el mismo caso de Monarca Quiebras, de folio 007, ya que tampoco cuenta con experiencia en la materia, porque “al presentar la síntesis curricular y anexos, se observa que únicamente cuenta con experiencia en materia electoral”.

Respecto a Calderón Zavaleta, su postulación incumplió con el requisito de presentar cédula profesional, ya que “solo presenta copia simple de título y no exhibe cédula profesional. De la búsqueda realizada en la página de internet de la Secretaría de Educación Pública…al ingresar su nombre completo no arrojó número de cédula alguna”.

Ante tal resolución, quienes continuarán con el proceso de elección son: Pedro Emmanuel Ortega Espinosa, ex director de Capacitación e Investigación de la CEDH; Víctor Manuel Cid del Prado Pineda; el ex presidente del Iaiptlax, Edgar González Romano; Francisco Javier Santillán Cuautle, ex integrante del Consejo Consultivo de la CEDH; Armando Pérez Saucedo; Salomón Amador González; Julio Raúl Gracia Ruiz ; Alma Carina Cuevas Fernández; Florencio Licona Pérez; Cristal Corona Sánchez y Juan Carlos Cruz Jiménez.

En el caso de la revisión del cumplimiento de requisitos de los integrantes del Consejo Consultivo de la CEDH, fue rechazada la postulación de Fabiola Fierro Tuxpan.

El acuerdo de ambas comisiones establece que ella incumplió con la fracción IV del artículo 8 de la Ley de la CEDH, respecto a demostrar no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso.

“El motivo por el que no lo cumple (es que) presenta carta de antecedentes no penales de fecha 22 de marzo de 2017, dicho documento perdió vigencia el cinco de abril del año 2017, razón por la que no se acredita el cumplimiento”, refiere el acuerdo.

Con tal determinación, son siete los aspirantes al Consejo Consultivo de la CEDH, como son Juan Pérez Santacruz; Heber Romero Tlapapal; Leopoldo Zarate García; María del Carmen Cruz Padilla; Martin Erick Santamaría Mozo; Francisco Cuahutle Flores y Mayra López Lara.