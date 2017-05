Tlaxcala, agobiada por corrupción y sin políticas públicas rurales

Tlaxcala carece de políticas públicas para el desarrollo rural, pues hasta ahora la atención gubernamental de los sectores sociales y de las organizaciones ha sido con fines clientelares y políticos, situación que ha frenado el desarrollo de la entidad, sostuvo David Contreras Silva.

Aunado a ello, el coordinador de Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Hagamos más por México, enfatizó que la corrupción que impera en las dependencias del gobierno federal y estatal, así como entre las organizaciones sociales y hasta en los individuos, hace que se pierda el 50 por ciento de los recursos públicos destinados al beneficio social y programas de apoyo.

Entrevistado en el noveno Foro Nacional Programas Federales y Estatales, que se realizó en el Congreso del estado, el líder de esta agrupación sostuvo que en Tlaxcala no hay una política pública de desarrollo rural y desarrollo urbano, muestra de ello es que la entidad, en los últimos 15 años, “no ha avanzado, sigue siendo un estado pequeño, sin grandes infraestructuras, porque a diferencia de otras entidades, parece que aquí no hay nada a favor de la sociedad organizada”.

Abundó: “no hay una política pública de apoyo al desarrollo rural en Tlaxcala e incluso al desarrollo urbano, porque seguimos con un sistema de transporte desde hace 20 años, pero el estado requiere de modernización de su sistema para evitar los conflictos que ahora existen en la materia”.

Además, Contreras Silva estimó que contrario a establecer acciones para el impuso de la sociedad civil, ésta se ha visto solo como un brazo con fines propagandísticos y electorales.

“Las políticas públicas a favor de las organizaciones sociales han tenido un enfoque electorero y clientelar, por eso no ha habido grandes avances y tampoco ha ayudado al estado, por eso tenemos que obligar al gobierno a implementar políticas púbicas de acuerdo con las nuevas condiciones de Tlaxcala”, apuntó

Ejemplo de su afirmación, dijo, se encuentra que la dirección de atención a organizaciones, que operó hasta el año 2004, “prácticamente se desmanteló y las concurrencias no se han planteado, solo se activan cuando hay un interés político”.

Aunado a ello, estimó que la práctica de la corrupción también ha frenado el desarrollo de estas agrupaciones, porque “al menos 50 por ciento de los proyectos productivos se pierde en los moches. Fonahpo, si no hay moche de las constructoras, no te hace las casas, en Sedatu de la misma forma, si no convienes, no te hacen los cuartos rosas, en Sagarpa te ponen al proveedor, en fin, una grave corrupción”.

“Este hecho de la corrupción en México es por el orden de 50 por ciento de todos los programas, desde el funcionario que si no le entras con tu dinero cuando vas a hacer tu registro a las ventanillas de operación, no te sube al sistema, y todavía cuando te autorizan el proyecto, te quitan una lana, e incluso las mismas organizaciones, te hablo de la CNC, de Antorcha Campesina, que les quitan por el orden de 80 por ciento o a veces ni les llega el proyecto a los beneficiarios”, estimó.

“Esa práctica está en todos, en los funcionarios, en las organizaciones e incluso en los individuos, porque ha habido beneficiarios que reciben algunos apoyos que los terminan vendiendo, los mismos beneficiarios, por eso hay que tener una revisión ciudadana que vigile la correcta aplicación de los recursos”, explicó.

Dijo que la celebración de estos foros, en donde todos los funcionarios de dependencias estatales y federales dan a conocer las reglas de operación y hasta sus pisos presupuestales, ayuda a transparentar y difundir los apoyos que se pueden gestionar.

“Estamos rompiendo una forma de actuar de los funcionarios, porque a ellos no les conviene que haya foros en donde se den a conocer las reglas de operación de los programas federales, porque con ello ya no tienen juego para darles sus moches a sus cuates, porque así se manejaba, pero ahora ya tienen poco margen”, apuntó

Ante tales condiciones, Contreras Silva refirió que ya han planteado al jefe del Poder Ejecutivo estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, la concurrencia de recursos, en donde los gobiernos federal y estatal hagan una aportación y los campesinos o beneficiarios también lo hagan, ello “nos permitirá aumentar la bolsa y las organizaciones etiquetarán sus proyectos, no sus recursos, porque muchos piden dinero, pero nosotros no, lo que buscamos son proyectos integrales”.

El coordinador de la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Hagamos más por México explicó que esta agrupación no se queda exclusivamente con la queja, por lo que ya ha presentado propuestas de trabajo a las instancias gubernamentales, tanto estatales como federales, porque “se requiere de un desarrollo regional que permita mejores productos, mejor empleo para el desarrollo de Tlaxcala, pero el gobierno solo no puede, ni las organizaciones, así que debemos sumar esfuerzos y trabajo conjunto”.