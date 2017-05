Juan Rulfo, un artista que destacó en varios ámbitos de la creación: Víctor Jiménez

“Cuando tomaba fotografías no pensaba en la literatura: son dos géneros muy diferentes”, externó Juan Rulfo durante una entrevista realizada en julio de 1983. Meses antes, incluso, había señalado que la realidad no le decía nada literariamente y que admiraba a quienes pueden escribir acerca de lo que oyen y ven. “Yo no puedo penetrar la realidad: es misteriosa”, mencionaba.

Ambas frases fueron citadas por Víctor Jiménez, curador de la exposición El fotógrafo Juan Rulfo, que se exhibe en el Museo Amparo hasta el 10 de julio próximo tras el trabajo de Canopia, la Fundación Juan Rulfo y Editorial RM, en el marco del centenario del nacimiento de este escritor nacido en Jalisco el 16 de mayo de 1917, y fallecido en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986.

Para Víctor Jiménez, co–curador al lado de Andrew Dempsey, Juan Rulfo es uno de los pocos artistas que destacaron en varios ámbitos de la creación, tal como lo fue el escultor, pintor y poeta italiano Miguel Ángel.

De Miguel Ángel, acotó el director de la Fundación Juan Rulfo desde 2008, Juan Rulfo también conserva una característica esencial: la manera en que se acercaba a sus contemporáneos, a su tiempo. “Postular que creó su literatura a partir de leer o que su fotografía fue hecha viendo pintura y fotografía es una idea seria”, propuso.

El arquitecto de profesión señaló que incluso algunas figuras de la cultura supieron distinguir que la fotografía y la literatura de Juan Rulfo eran camino que no se entrecruzaban, sino que seguían una vía propia.

Ejemplo de ello, recordó Víctor Jiménez, fue lo dicho por la escritora Susan Sontag quien atinó a decir: “Juan Rulfo es el mejor fotógrafo que he conocido en Latinoamérica”.

En tanto, el curador Andrew Dempsey señaló que el título de la exposición es algo enteramente deliberado, ya que existe “una línea muy fina pero crucial” cuando se ven las fotografías de Juan Rulfo, las cuales son más conocidas en círculos literarios que fotográficos.

Recordó que incluso la reconocida Graciela Iturbide le dijo que el gremio fotográfico de México no estaba enterado de las fotografías de Juan Rulfo sino hasta 1980 en su homenaje nacional, un evento literario en donde sus imágenes se leyeron como ilustraciones de sus ficciones.

“Víctor Jiménez ha luchado por cambiar esta percepción; él colaboró con Rulfo desde los 70 y ha sido quien me ha reeducado, yo que llegué a las fotografías por su escritura”.

Dempsey sostuvo que Juan Rulfo es una figura cultural en México, “un hombre con una idea más grande de su país y de su pueblo”, por lo que sus imágenes logradas no tienen la marca del documento sino la condición del arte.

325 páginas que constituyen una marca imborrable en la literatura

Con solo 325 páginas, Juan Rulfo dejó una marca imborrable en la literatura no sólo mexicana sino universal, con el libro de cuentos El llano en llamas, de 1953, compuesto por 17 relatos y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955.

Se dice que es el escritor mexicano más leído y estudiado en el país y en el extranjero, ya que tan solo Pedro Páramo, que el autor escribió en cuatro meses, ha sido traducido a casi 30 idiomas y estará disponible en náhuatl.

Rulfo fue el tercero de cinco hermanos de una familia acomodada. Ingresó en la escuela primaria en 1924, el mismo año en que su padre falleció y siete años después falleció su madre. Quedó bajo la custodia de su abuela, posteriormente entró a un internado en Guadalajara.

Una huelga de la Universidad de Guadalajara le impidió inscribirse en ella y en 1934 se mudó a la Ciudad de México. A finales de esa década se inició como escritor y fotógrafo, y a partir de 1945 comenzó a publicar sus cuentos en dos revistas: América, de la ciudad de México, y Pan, de Guadalajara, mientras que sus imágenes aparecieron por primera vez, también en América en 1949.

Fue en 1946 cuando comenzó a trabajar para una empresa de neumáticos como agente viajero y dos años después contrajo matrimonio con Clara Aparicio, con quien tuvo cuatro hijos.

En 1952 y 1953 obtuvo dos becas del Centro Mexicano de Escritores, lo que le permitió publicar en 1953 El Llano en llamas, donde reúne cuentos ya publicados en América e incorpora otros inéditos y, en 1955 salió a la luz Pedro Páramo, novela de la que publicó tres adelantos en 1954, en las revistas Las letras patrias, Universidad de México y Dintel.

En 1958 terminó de escribir su segunda novela, El gallo de oro, que no se publicó hasta 1980. En 2010 apareció la edición definitiva de esta obra.

A partir de la publicación de los dos primeros títulos el prestigio literario de Rulfo se incrementó de manera constante, hasta convertirse en el escritor mexicano más reconocido en México y el extranjero. Entre sus admiradores se encuentran escritores de la talla de Mario Benedetti, José María Arguedas, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Günter Grass, Susan Sontag, Elias Canetti, Tahar Ben Jelloun, Urs Widmer, Gao Xingjian y Kenzaburo Oe, entre muchos otros.

Juan Rulfo se hizo acreedor a diversos reconocimientos como el Premio Xavier Villaurrutia en 1956 por Pedro Páramo, mientras que en 1970 ganó el Premio Nacional de Literatura. En 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, pero tomó posesión en 1980 y ganó el Premio Príncipe de Asturias de España, en 1983.

El autor escribió también guiones para cine. En 1960 se realizó la película El despojo, basada en una idea de Rulfo, mientras que en 1964 se llevó a la pantalla grande El gallo de oro, dirigida por Roberto Gavaldón, con adaptación de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. La cinta El rincón de las vírgenes, dirigida por Alberto Isaac en 1972, es una adaptación de dos cuentos incluidos en El llano en llamas.

Las dos últimas décadas de su vida Rulfo las dedicó a su trabajo en el Instituto Nacional Indigenista de México, donde se encargó de la edición de una de las colecciones más importantes de antropología contemporánea y antigua de México.