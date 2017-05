Intentan encarcelarme por defender a candidatos independientes: Víctor León

Víctor León Rueda, abogado del movimiento nacional de candidatos independientes que alcanzó esa posición por la docena de litigios que ganó en Puebla a favor de esa figura en 2016, denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) armó un expediente en su contra para solicitar su encarcelamiento. El objetivo, aseguró, es quitarlo del camino durante el proceso electoral federal de 2018.

En entrevista con La Jornada de Oriente, explicó que la PGR no actuó sola, pues lo consignó por el delito de falsificación de firmas con base en las denuncias que formularon funcionarios del Instituto Electoral del Estado (IEE), a quienes acusó el año pasado de entorpecer la candidatura sin partido de Ana Teresa Aranda Orozco por instrucciones del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

La noche de este día, Víctor León se presentará en audiencia para defenderse de las imputaciones de la PGR ante un juez federal, quien resolverá si ordena su encarcelamiento o lo libra de cualquier responsabilidad.

Yo tengo plena confianza en que los tentáculos del estado no alcancen a tener intromisión en el Poder Judicial de la Federación y el juez me dicte auto de libertad, manifestó.

Víctor León no es el primer colaborador de Aranda que hace frente a un proceso penal. Pedro Barojas de Rosas, ex presidente municipal de Palmar de Bravo cercano a la ex secretaria de Desarrollo Social del país, pasó 14 meses en la cárcel de Tecamachalco acusado del delito de peculado. Recuperó su libertad en diciembre de 2012 porque jamás se comprobó la imputación en su contra.

Firmas de apoyo a favor de Aranda, el origen del litigio

La denuncia en contra de Víctor León tiene su origen en la elección de gobernador de 2016. El IEE aseguró que el equipo de Aranda falsificó algunas de las firmas de apoyo con las que soportó su solicitud de registro como candidata independiente al Poder Ejecutivo local.

Aranda negó los señalamientos y responsabilizó al instituto de ofrecer dinero a sus simpatizantes para que se desistieran del respaldo que le brindaron y la denunciaran por falsificación.

En marzo de 2016, Víctor León aseveró que las presiones del IEE en contra de los ciudadanos no dieron resultados, pues estos se negaron a ratificar las denuncias interpuestas en contra de su representada.

Para que prosperara el litigio, el consejero presidente del organismo, Jacinto Herrera Serrallonga, presentó la denuncia por falsificación de firmas en contra de Aranda ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), informó el asesor jurídico esa ocasión.