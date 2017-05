Dirigente de la sección 55 del SNTE trata de sorprender a los docentes del Emsad: CTM

El asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Tlaxcala, Víctor López Hernández calificó de “medio novatón” al secretario general de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ignacio Díaz Grande, pues consideró que ha tratado de sorprender a docentes de los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) para que se afilien a esta organización.

Argumentó que el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), adherido a la CTM, es el titular del contrato colectivo, de manera que a los docentes del Emsad que ya no quieran pertenecer a esta organización, “habría que respetar su voluntad, pero por ende tendrán que renunciar a los beneficios del contrato colectivo”.

Tras aclarar que no son 75 los trabajadores del Emsad los que quieren afiliarse a la sección 55 del SNTE, sino entre 45 y 47, López Hernández reconoció que al interior del sindicato del Cecyte–Emsad hay diferencias entre los que lo integran.

“Hay compañeros que no están de acuerdo con quien ahorita representa al sindicato del Emsad (Zenón Ramos Castillo) y ese grupo es el que sabemos está viendo otra opción sindical, pero nosotros tenemos la mayoría de los trabajadores y lo que tenemos que hacer es hacer valer el contrato colectivo con los miembros que sean del sindicato del Emsad y los que no sean así, tendrán que buscar una solución”, apuntó.

“Ya checamos los datos, es fantasioso ese número, no son 75, estamos hablando de que probablemente estén arañando entre 45 y 47 personas y entonces estaríamos en el análisis de ver si efectivamente migran hacia la sección 55 del SNTE y una vez que lo hagan, no sabemos cómo les vayan a responder porque el titular del contrato colectivo de trabajo es el Sindicato del Cecyte–Emsad y si ellos no quieren afiliación con el sindicato, muy bien, no los podemos obligar, hay libre elección, pero en la práctica, en la relación laboral, quien es el titular del contrato colectivo es CTM, a través del sindicato del Cecyte”, insistió.

Víctor López consideró que el dirigente de la sección 55 del SNTE “es medio novatón, por ahí ha dejado sorprender a los trabajadores del Emsad en aras de querer acreditar a su gremio”.

El pasado lunes, La Jornada de Oriente dio a conocer que 75 docentes del Emsad solicitaron su afiliaron a la sección 55 del SNTE. Ignacio Díaz Grande expuso que estos profesores no forman parte del Sindicato de Trabajadores del Cecyte, “están fuera, por eso dijeron: quiero cobijarme con el SNTE, son maestros que decidieron voluntariamente, no les estamos metiendo presión, solamente les hemos dicho que hay atención al maestro”.