Continúa TCA análisis de documentos para toma de nota a dirigente del Staicobat

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) todavía no tiene un dictamen sobre la solicitud de toma de nota de Juan Netzáhuatl Saldaña como secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Staicobat), cuya dirigencia anterior concluyó el pasado 5 de mayo.

Así lo dio a conocer el presidente del TCA, Miguel Ángel Tlapale Hernández, quien abundó que aún continúa el análisis de la documentación entregada por el grupo que postuló a Netzáhuatl Saldaña, para establecer si la asamblea en la que fue electo cumplió con los requisitos de ley.

Aunado a ello, recordó que otro grupo de agremiados al Staicobat presentó al Tribunal un documento en el que se desisten de sus firmas de apoyo a Netzáhuatl Saldaña, por lo que se está revisando si éste cuenta con el 50 por ciento más uno de los 310 afiliados registrados ante esta instancia, para que sea legal su nombramiento como secretario general.

Pese a que desde el pasado 4 de mayo se presentó la solicitud de toma de nota para el también ex presidente estatal del Partido Encuentro Social (PES), el TCA todavía no tiene el dictamen respectivo, aunque Tlapale Hernández expuso que la ley estatal en la materia no marca un plazo específico para ello.

Refirió que la ley federal correspondiente sí establece un periodo de seis meses para emitir un fallo, no obstante este puede darse antes si se concluye el análisis de la documentación recibida; lo que sí aseguró es que el TCA está actuando conforme a lo que señala la normatividad.