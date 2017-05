Ofelia Rodríguez podría perder su patrimonio por tráfico de influencias y trato homofóbico

La ingratitud, la voracidad, el presunto tráfico de influencias y hasta la homofobia, han puesto a Ofelia Rodríguez en la antesala de perder todos sus bienes, esos que junto a su pareja Gloria Pérez, logró hacer en los más de 43 años de trabajo y esfuerzo, los cuales fueron aderezados con “mucho amor y cariño”.

Hasta antes de la muerte de su compañera de sueños y mil batallas, ocurrida el 18 de diciembre de 2015, Ofelia vivía “una vida como de novela, con sus sinsabores, luchas y desencuentros, normales en la vida diaria”, pero tras la partida de “mi otra mitad”, las desgracias “se me vinieron encima”, pues una mujer, de nombre Lluvia, a la que los padres de su pareja le dieron sus apellidos y fue criada como su hija, emprendió una andanada de acciones ilegales para despojarla de todos los bienes que “juntas mi Yoyis y yo hicimos”, y todo con la finalidad de verme destruida, en la calle”.

Y de ello, advierte, las autoridades jurisdiccionales han sido omisas y hasta condescendientes, porque “a pesar de las pruebas presentadas y de que se reconoce legalmente los derechos que existen a favor de mi persona como concubina o pareja de Yoyis, parece que hay homofobia institucional por la relación que mantuvimos por ser personas del mismo sexo, y tráfico de influencias porque así lo ha expresado la señora Lluvia”, dice Gloria.

A sus 71 años de edad, Ofelia vive un nuevo peregrinar. Con la salud mermada por la propia edad, pero agravada a partir de la pérdida de su pareja y potencializada por los problemas legales que enfrenta, decidió hacer pública la situación que vive.

Con un caminar cansino y ayudada por un bordón o bastón, llega al encuentro con La Jornada de Oriente para denunciar esta lucha que ahora enfrenta, a su edad, contra la homofobia, no solo de una mujer que pretende despojarla de los recursos que asegura le corresponden, sino también de las autoridades judiciales locales.

Aunque desde hace más de 43 años decidió, junto a su pareja, enfrentar los prejuicios sociales que en esa época existían en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo, asegura que ésta lucha no se compara con la que ahora vive y por ello pide que no se publiquen fotografías de ella, por temor a represalias.

Ofelia, quien por momentos pide que se detenga la plática porque no puede contener esos sentimientos que le hacen quebrarse, recuerda que ella y Gloria se conocieron en el año 1966, cuando trabajaba como secretaria en una gasolinera en el municipio de Apizaco y su pareja era almacenista y llevaba el control de los consumos de combustible de los camiones que ocupaba la fábrica de pastas “La Italiana”, que también operaba en esa demarcación.

Dadas las funciones de ambas, Ofelia se encargaba de presentar las facturas para el cobro del combustible y Gloria realizaba los pagos por ese concepto, así es como empezaron a tratarse y derivado de ese trato se enamoraron y sostuvieron una relación de noviazgo durante seis años y el 25 de agosto de 1972 decidieron unir sus vidas y compartir el mismo techo ya como una pareja, ubicando su domicilio en la casa de los padres de su pareja, doña María de los Ángeles y don Servando.

“Al principio fue difícil, pero es verdad que el amor lo puede todo. Mis suegros nos comprendieron y nos apoyaron, incluso la familia. Y desde que nos juntamos hicimos una relación, que todos conocían, familiares y amigos, basadas en el amor, la ayuda y el deseo de formar nuestra propia familia, pero también como éramos mujeres de trabajo, así seguimos”, recuerda.

Es así que deciden iniciar su primer negocio, una tortillería llamada “La Chachita”, en el que compartieron todas y cada una de las labores de ésta por aproximadamente 38 años, “y fue nuestra bendición, porque además de unirnos más como pareja, mi Yoyis y yo pudimos poner tres negocios más, además de que fuimos proveedoras de tortilla para la entonces Conasupo”.

También incursionaron en el negocio de “las maquinitas” en la época de los noventa, abriendo varias locales, uno en el municipio de Tetla de la Solidaridad, otro a un costado de su primera tortillería, otro en un local propiedad de Gloria en la calle Barberan y Collar, así mismo rentaban varias maquinitas a distintas tiendas de la región. Otra de las actividades que desarrollaron juntas fue la venta de mochilas y regalos.

Sin embargo, hace aproximadamente 12 años Gloria padeció una crisis en su salud, producto de la diabetes que la aquejaba, por lo que Ofelia decidió dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su hoy extinta pareja y tres años después Ofelia enfermó también de ese padecimiento, por lo que “las dos decidimos dejar de trabajar y acompañarnos, viviendo únicamente del producto del esfuerzo de tantos años compartidos de trabajo y apoyo mutuo”.

Pero la crisis de enfermedad acabó la vida de Gloria el 18 de diciembre de 2015 y a partir de ello empezaron los problemas, porque fue despojada de ese hogar que junto a Ofelia fraguaron y cuidaron durante 43 años de pareja.

“No había pasado ni un mes de la muerte de mi Yoyis cuando el 12 de enero la señora Lluvia irrumpió de forma agresiva y violenta al hogar, acompañada de su madre biológica que se llama Carmen, y comenzó a gritarnos a mí y a una amiga en común de mi difunta pareja. Nos gritó peladeces y nos dijo lárguense de aquí ¡Les voy a quitar todo y les voy a pelear todo! Y de una vez les digo, si me llegan a ganar el juicio, las voy a matar hijas de su pinche madre”, rememora y no aguanta más para soltar el llanto.

Más tranquila, continúa: “Ella subió las escaleras y me empujó hacia abajo, logrando sujetarme de la joven que me ayudaba en el aseo de mi casa, ella estaba embarazada y por el golpe perdió al bebé. Pero Lluvia no se detuvo, ingresó a las recámaras de mi casa y me dijo que se iba a quedar con todo, incluso ya no me dejaron entrar a la recámara y al resto de la casa, ahí se quedó dinero, muebles, ropa, joyas y mis pertenencias personales”.

Ofelia recuerda que ese día, Lluvia –quien trabajaba para el ayuntamiento de Apizaco, que presidía el hoy secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez y llegó “hasta con policías municipales”–, le amenazó con que “trabajaba en el gobierno, que tenía mucho poder y que movería sus influencias para quitarme todo y hasta ahora lo ha cumplido, porque desde ese día, en presencia de los oficiales, cambio todas las cerraduras sin mostrarme ni siquiera un papel que ordenara eso”.

A esos hechos, vino lo que considera la homofobia institucional, porque a pesar de que presentó una denuncia de hechos, bajo la carpeta de investigación A.H. 1/130/2016 y otra de tipo intestamentaria, con número de expediente 147/2016, el peregrinar ha sido la constante, con resoluciones y determinaciones jurisdiccionales que estima son en desapego a la legalidad.

Ello, porque el juzgado de lo familiar del distrito judicial de Cuauhtémoc del Poder Judicial de Tlaxcala ha dado bandazos y resoluciones que estima son contradictorias, fuera de la ley y con marcada homofobia.

Primero porque admitió de manera irregular a trámite un juicio intestamentario promovido por Lluvia, “en la que manifestó que era la única y universal heredera de los bienes de mi difunta concubina, sin atender que yo tengo derechos y que también le sobreviven los cinco hermanos registrados por el señor Servando y producto de esa malintencionada omisión, fue nombrada albacea provisional de la sucesión, sin tener el verdadero derecho de recibir ese privilegio”.

Aunado a ello, reveló que durante el proceso legal que se sigue, ella presentó a dos personas que dieron fe de la relación de concubinato que sostuvo por 43 años con Gloria, con lo cual, de inicio, se reconoció su derecho a heredar aquellos bienes que quedaron a nombre de su difunta pareja, decisión que fue impugnada por Lluvia y que al final el juez que lleva el caso admitió y revocó.

“Usaron y fueron aceptados argumentos discriminatorios y con una marcada homofobia, porque dice que no demostré mi relación de concubinato argumentando que el concubinato se da cuando un solo hombre y una sola mujer se unen para vivir en un mismo techo como si estuvieran casados, o bien porque no se encuentra acreditado, primero que haya existido un domicilio en común y menos que entre ambas hayan existido relaciones sexuales o al menos una apariencia de ellas”, refiere Gloria, quien explica que a pesar de ello, la justicia le conoció derechos sobre esos bienes.

No obstante, de acuerdo con ese expediente, al que La Jornada de Oriente tuvo acceso, el juzgado primero de lo familiar del distrito judicial de Cuauhtémoc resolvió que la prueba testimonial con la que justificó haber sido concubina de Gloria hasta el día de su deceso, a pesar de haber sido rendida por personas mayores de edad, con pleno conocimiento de los hechos y no haber sido reprochados por su contraria, el juzgado determinó que “no se justifica la temporalidad del concubinato, pues no basta que dichas personas hayan cohabitado en el mismo domicilio para tener por acreditado el concubinato; ya que no se advierte una relación cronológica de la que pueda deducirse qué tiempo vivieron juntas en unión libre las personas antes indicadas; en consecuencia, no se reconocen derechos hereditarios a Ofelia”, como a ninguno de los otros cinco hermanos de Gloria.

“Esto me hace presumir un desconocimiento de la ley por parte del juzgado o una intervención de terceros dentro del expediente para manipular un resultado que es a toda luz, una serie de violaciones a la correcta aplicación de las leyes, que repercuten en la no impartición de justicia y el descarado acto de discriminación en mi perjuicio, pretendiendo privarme, primero de mis derechos y, en consecuencia, despojarme del patrimonio que construimos juntas mi amada y extrañada Gloria y yo”, considera en un escrito que promovió en un recurso de revocación, mismo que el pasado 12 de mayo fueron declarados inoperantes, “mostrando una actitud de homofobia en mi contra y con una clara violación a las leyes”.

A pesar de esos fallos, Gloria asegura que seguirá en su lucha “pero no por el dinero, sino por la legalidad. A mi Yoyis nunca la vio Lluvia como una hermana, aunque no lo fueron de sangre, pero ahora solo quiere su dinero, por lo que pregona y dice que por sus influencias hará todo por dejarnos en la calle, lo cual no es ni legal ni justo, por eso seguiré hasta donde me alcances las fuerzas”.