Innecesario investigar a ex funcionarios morenovallistas por robo de combustible: Jorge Aguilar

El presidente del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, se pronunció en contra de que las investigaciones de la Federación por el robo de combustible se orienten a los ex funcionarios del gobierno anterior que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas, en cuyo sexenio se reportó un incremento de esa actividad ilícita en 3 mil 28 por ciento.

No estoy de acuerdo, creo que se hizo lo que se tenía que hacer, que se trabajó de manera fuerte y coordinada, que se le puso justamente suficiente atención en este tema, más sin embargo (sic) pues se hizo lo que estuvo al alcance de las autoridades estatales, arguyó el diputado miembro de la bancada del PAN que formó parte del gabinete morenovallista como secretario de Salud.

En entrevista, Aguilar atribuyó el incremento del robo de combustible y de la inseguridad en Puebla a que el “tejido social” en la zona donde operan los chupaductos está “descompuesto”.

– Habla de descomposición social pero no existe también descomposición gubernamental cuando funcionarios ligados al ex secretario de Seguridad, Facundo Rosas, estaban involucrados en el fenómeno –cuestionó un reportero.

– Yo no puedo pronunciarme en un tema tan especifico si no hay una investigación de por medio, que a mí no me compete llevar a cabo –respondió evasivo el legislador.

Barbosa demanda investigar a Facundo Rosas por posible colusión

El senador poblano Luis Miguel Barbosa Huerta exigió esta semana iniciar una investigación en contra de Facundo Rosas, ante su posible colusión con las bandas de ladrones de combustible durante los dos años y tres meses que tituló la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP).

Rosas renunció a la SSP el 28 de julio de 2015, sólo 13 días después de que el Ejército detuvo al entonces director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, así como al jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tomás Méndez Lozano, por la presunta comisión del delito de robo de combustible.

Los detuvieron por dar protección al traslado de un cargamento (de gasolina robada) y ahí quedó (el asunto), reprobó Luis Miguel Barbosa en rueda de prensa desde la Ciudad de México el lunes pasado, ante la falta de seguimiento al caso.

En un sexenio, Puebla pasa de 49 a 1 mil 533 tomas

Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía el registro de 49 tomas en Puebla durante 2010, las cuales se incrementaron a 1 mil 533 en 2016, lo que representa un aumento de 3 mil 28 por ciento.

Las cifras sobre el incremento del robo de combustible las proporcionó Pemex a La Jornada de Oriente y éstas ubicaron a Puebla como la entidad con el mayor número de puntos de ordeña de todo el país, superando a Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.

En la nota informativa que publicó este diario sobre el tema el 3 de febrero pasado, se exhibió al municipio de Tepeaca como el epicentro del ataque de los huachicoleros, pues en este municipio se encontraron 352 tomas clandestinas en el periodo reportado.