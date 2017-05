ASESINATOS SIN FRENO

Condenas sin sentido. Ataque a la impunidad en forma demagógica. Expresiones de solidaridad para salir del paso. Palabras de justicia que se saben frases al garete. Melancolías para apantallar a incautos. Fortalezas que se usan sólo para los amigos y no a favor de los ciudadanos. En fin, espectáculo teatral que muestra más un sainete que una comedia.

Eso es lo que acabamos de ver en la clase política mexicana: de Enrique Peña Nieto a Quirino Ordaz, gobernador (ja, ja) de Sinaloa, pasando por diferentes cuerpos policiacos y judiciales, a propósito del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, puntal de Ríodoce y corresponsal de La Jornada y AFP. Autor, de una buena cantidad de libros que dan idea clara de lo que ocurría en el trasiego de la droga: Narcoperiodismo, La prensa en medio del crimen y Miss narco, entre otros.

En su última columna, de nombre Malayerba, Javier hace un relato de un muchacho que se porta mal, el cual a golpes, intoxicaciones que le proporciona la banda, es reconocido como El Diablo, pero en un momento lo liquidan por nada. Historia nítida de los que entran a los paraísos, a veces por evasión pero muchas porque no hay otro camino. Y en dicho relato, se hace evidente la ausencia de la autoridad, que no aparece pero se beneficia de todo un proceso que deja miles de millones de dólares, en México y Estados Unidos, donde los sacrificados son incontables y los beneficiarios varios políticos, empresarios y también miembros de las llamadas fuerzas del orden, de todos los grados.

Javier había dicho a propósito del asesinato de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, a quien liquidaron hace poco y no hay culpables detenidos: “A Miroslava la mataron por (andar de) lengua larga. Que nos maten a todos si esa es la condena de muerte por reportear este infierno” (la batalla contra los malosos). Pero no se crea que Valdez era un temerario o irresponsable, ya que en una entrevista a propósito de la detención del Licenciado Dámaso expresó: No quiero decir nada ya que “se puso cabrona la cosa”, la violencia está igual o peor que cuando en 2008 los Beltrán Leyva, El Chapo Guzmán e Ismael Zambada: El Mayo, disputaban la zona de Sinaloa.

Comentó Javier, como lo sabemos ampliamente, que la violencia se había trasladado a zonas rurales. Y precisaba: “En Culiacán, Sinaloa, es un peligro estar vivo y hacer periodismo”. Él, sin embargo, lo llevó a cabo hasta el último aliento, sin rajarse jamás, aunque siempre tratando de aportar su infinito talento y apoyando a otros compañeros.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que “los agravios a los periodistas no se atienden” y es indispensable el castigo a los responsable. El Comité de Atención a Periodistas (CPJ, siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, indicó que “el presidente (EPN) debe dar la cara por el asesinato de periodistas”. Reporteros sin Fronteras llamaron a que el Congreso cite a Peña Nieto para explicar la matazón y la impunidad existente (según datos oficiales, el 99.75 por ciento de asesinos continúan en libertad).

Para Artículo 19, en 2016 hubo 11 compañeros ultimados; en 2017, van seis homicidios. Al decir de la CNDH, en 17 años han caído 126 tecleadores y hay 20 desaparecidos. Nada ha ocurrido a pesar de comités, fiscalías y oficinas para gasta dinero en burocracia y viajes.

Otro reporte nos informa que en 2016 mataban a un periodista cada mes; en marzo de 2017, uno cada semana; desde el 15 de mayo, dos por día.

Hace poco secuestraron en Guerrero a siete compañeros que intentaban cubrir las actividades de los huachicoleros. Les quitaron sus pertenencias y equipo y el gobierno de la entidad “sigue investigando para dar con los culpables y castigarlos hasta sus últimas consecuencias”; frase conocida y muy sobada que en el fondo quiere decir: habrá impunidad total.

En Jalisco, el 15 de mayo, asesinaron a Sonia Córdova, subdirectora del informativo: El Costeño, y a su hijo, Jonathan Rodríguez. Otras pesquisas que no concluirán. Un informador en Nayarit salió de la entidad por falta de seguridad. La lista no acaba.

Algunos compañeros en diversas partes de la República: Ciudad de México, Guerrero, Sinaloa, Jalisco y otras entidades salieron a protestar y lo harán en los siguientes días. Varias publicaciones como Animal Político, pusieron una carátula negra a su portada y los nombres de los seis de este año: Cecilio, Ricardo, Miroslava, Máximo, Filiberto y Javier. Algunos más, incluidos cierto medios catalogados como oficialistas, también dieron noticias al respecto. Los caricaturistas, sin fallar, destacaron lo de Javier Valdez.

Este, por cierto, había afirmado: “Mientras mejor haces periodismo te vas quedando más solo”. No Javier, aquí estamos tus compañeros, y seguiremos tu gran ejemplo sin fallar.

