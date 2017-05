La UNT abre la posibilidad de respaldar a los obreros de Audi que buscan destituir a su dirigente

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en Puebla abrió la posibilidad de apoyar a los trabajadores de la automotriz Audi que buscan la destitución del secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi), Álvaro López Vázquez.

El delegado en Puebla de la UNT, Luis Escobar Ramos explicó que este miércoles se realizará una asamblea plenaria con los 18 sindicatos independientes que conforman la agrupación para concretar una respuesta a la solicitud pública de apoyo que hicieron los obreros disidentes del Sitaudi, que conformaron el llamado ‘Comité de Destitución Pacífica’.

Escobar Ramos afirmó que el Sitaudi forma parte de la UNT, y en el acta de conformación de la nueva agrupación quedó plasmado que el sindicato de Audi participaría de forma activa en las actividades de la Unión, sin embargo no ha sucedido.

Aseguró que desde la creación del Sitaudi, en 2014, y hasta la fecha no se ha tenido contacto con Álvaro López Vázquez, también recordó que el Sitaudi no participó en la marcha con motivo del Día del Trabajo, el pasado primero de mayo.

En entrevista, informó que los obreros disidentes del sindicato de Audi están invitados a la asamblea para que presencien la determinación del órgano colegiado, e inmediatamente se les dé una respuesta.

Cabe señalar que el Sindicato Independiente de la empresa Volkswagen de México (Sitiavw), así como otras agrupaciones de proveedores de la industria automotriz en Puebla, forman parte de la UNT, por lo que estarán presentes en la votación.

Por su parte, los obreros del Comité de Destitución Pacífica informaron que tuvieron una respuesta favorable a su petición de apoyo de la UNT.

En un comunicado confirmaron que fueron convocados para este miércoles a un pleno en el que los miembros de otros sindicatos afiliados a la UNT someterán a votación dicha petición para recibir el apoyo solicitado.

Fue el pasado lunes cuando una representatividad del Comité solicitó públicamente el apoyo de la UNT para remover a sus representantes sindicales, argumentaron a que nunca han demostrado estar del lado de los obreros, además de que el dirigente carece de legitimidad al haber sido electo por 130 trabajadores y ahora representa a casi 4 mil 500.

Los obreros inconformes explicaron que solicitan la asesoría de la UNT, también, para desmarcarse de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pues se ha tratado de demeritar su lucha, al señalar a los representantes del Comité como una célula cetemista.

Desde principios de abril pasado, algunos obreros de la fábrica de Audi instalada en San José Chiapa manifestaron su inconformidad con Álvaro López Vázquez. Desde entonces se han quejado de que su dirigente no los visita, no rinde cuentas de las cuotas sindicales y no busca mejores condiciones de trabajo para ellos.

Al respecto, López Vázquez ha dicho estar dispuesto a dejar el puesto si así lo firman legalmente el 66 por ciento de los trabajadores.