Sector privado critica falta de continuidad en acciones de seguridad

El sector privado local lamentó que por el cambio de gobierno no haya continuidad en las acciones de seguridad, al grado que “tengan que pasar algunos meses para que quienes ahora están al frente de las áreas puedan conocer cuáles son los delitos de mayor incidencia y cuáles son los modus operandi, etcétera”.

Además, dirigentes de organismos empresariales alertaron a las autoridades sobre la aparición de nuevas modalidades para cometer ilícitos en la entidad y exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) generar indicadores de productividad y de calidad en las áreas del Ministerio Público, a fin de garantizar a las personas que son víctimas de un delito que ir a interponer una denuncia no va a ser pérdida de tiempo.

El presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo informó que estos puntos se abordaron en la reunión del pasado jueves que sostuvieron dirigentes de organismos privados con funcionarios del gabinete estatal, encabezados por la titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Anabel Alvarado Varela.

En dicha reunión, resaltó, los dirigentes del sector privado en Tlaxcala coincidieron en dos puntos:

“Hubo la percepción de que la inseguridad cada vez la tenemos más cerca en los puntos productivos, en las familias y en los colaboradores. Las cifras sobre los delitos y las denuncias que se generan a través de la Procuraduría no representan lo que nosotros estábamos viviendo, por eso se pidió la reunión para decir a las autoridades que percibimos la delincuencia más cercana y que ya se presentan delitos que no habíamos visto en el estado y con un grado mayor de violencia”, detalló Gutiérrez Carrillo.

El segundo punto fue que el sector privado reconoce que ningún gobierno, en cualquier parte del mundo, tiene la capacidad para hacer frente a la delincuencia si no va de la mano con la ciudadanía. Por eso, se planteó llevar a cabo acciones conjuntas que abonen a mejorar los niveles de seguridad.

También mencionó que el gobierno, por su parte, presentó un diagnóstico y los empresarios “desafortunadamente nos damos cuenta que los cambios de gobierno siguen siendo problema en la continuidad de las acciones que deberían ser permanentes y uno de estos temas es la seguridad. Tienen que pasar algunos meses para que quienes ahora están al frente de las áreas de seguridad en el estado puedan conocer cuáles son los delitos de mayor incidencia, cuáles son los modus operandi, etcétera”.

Otros problemas evidenciados en dicho diagnóstico son limitaciones de capital humano, discrepancias de las policías municipales con la estatal y limitaciones presupuestales. En contraparte, se expuso que algunas estrategias están dando resultados importantes para disminuir los índices delictivos en algunos delitos, apuntó.

Los acuerdos entre autoridades y sector privado

Gutiérrez Carrillo dio a conocer que los acuerdos de la reunión fue que los organismos del sector privado sostengan mesas de trabajo periódicas, está la propuesta de que sean cada dos meses, no sólo con las autoridades estatales sino también con la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y Gendarmería.

Otro acuerdo es que todo el empresariado, desde el macro hasta el micro, esté en disposición de compartir información con las autoridades y retomar el proyecto que se planteó desde la administración pasada de crear una red de vinculación de video vigilancia, a través de las cámaras que están ubicadas en las áreas de operación de las empresas, en las calles, áreas comerciales y en las entradas a los parques industriales.

“Con ello se triplicaría la posibilidad de vigilancia. Esto implica un proceso legal en el que las empresas se comprometen al uso responsable de la información y además se generarán proyectos de apoyo para los micro empresarios a fin de que adquieran equipo con mejores características de interconexión con los que tiene el C4”.

También el sector privado demandó la revisión del robo y venta de autopartes que se ha incrementado en el territorio tlaxcalteca y atender la nueva modalidad del delito de extorsión que ha pasado de llamadas telefónicas a prácticas de supuestos funcionarios federales que van a hacer inspecciones a las empresas.

En el caso particular del CET, dijo que propuso ser incluido este sindicato patronal en el Consejo Ciudadano de Evaluación de Políticas Públicas para la Prevención del Delito y la Delincuencia, aun cuando no está funcionando en el estado a la fecha.

Sector privado a favor de la denuncia de delitos

A la PGJE el sector privado le pidió generar una campaña en pro de la denuncia, siempre y cuando haya cambios que permitan asegurar a los agremiados que al ir a levantar una denuncia no implicaría estar más de tres o cuatro horas y no tener una asesoría pertinente.

También pidieron al procurador generar indicadores de productividad y de calidad en las áreas del Ministerio Público a fin de garantizar a las personas que son víctimas de un delito que ir a interponer una denuncia no va a ser pérdida de tiempo.

“Le hicimos saber al procurador (Tito Cervantes Zepeda) que estamos preocupados por la cifra negra de delitos que se maneja en el país y en el estado, ya que la causa más grande por la que se genera esta cifra es porque la gente no cree en la procuración de justicia, no creen que vaya a pasar algo si interponen una denuncia debidamente en el Ministerio Público”.

A la comisionada ejecutiva del C4, Belem Rúa Lugo, el CET pidió que la integración de los Consejo de Participación Ciudadano en pro de la Ciudadanía en los Municipios sea con gente a las ciudades y no como ocurrió en las administraciones pasadas que se hizo con personal de los ayuntamientos y por esa causa no se aprobó un proyecto que generaría recursos para los municipios tlaxcaltecas.

Cuestionado sobre cuáles son los delitos que antes no se veían en la entidad, Gutiérrez Carrillo dio a conocer que varios empresarios se quejan de que aparentemente hay supervisores de una dependencia federal (no dijo el nombre de la institución) que se presentan a los centros laborales con acreditación y alegan que encuentran deficiencias y por ello piden una gratificación para no hacerlo del conocimiento de la autoridad.

También citó el robo a través de tarjetas de débito, en nóminas y por otro tipo de ingresos, mientras que el robo en carreteras, si bien no ha crecido en número en lo que va del año, los ilícitos que se han perpetrado son con mayor violencia.

Coordinar acciones, sumar esfuerzos e impulsar la corresponsabilidad que permita fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad fue el objetivo de la reunión que sostuvo la Secretaría de Gobierno (Segob) con representantes de los sectores empresariales de Tlaxcala.

Es de citar que en dicho encuentro, Anabel Alvarado Varela subrayó que estas reuniones se traducen en la construcción de acuerdos para atender de manera eficaz la seguridad en el territorio estatal.

Alvarado Varela reiteró la disposición de la administración estatal para participar en diálogos que enriquecen la política de seguridad e impulsan la corresponsabilidad de todos los sectores sociales por el bien común de la entidad.

La titular de la Segob subrayó que se atenderán las peticiones que se hicieron en el marco de las reuniones, mientras que la dependencia permanecerá abierta para compartir, intercambiar opiniones y tomar decisiones conjuntas en el tema.

En la reunión estuvieron también Hervé Hurtado Ruiz, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES); Marisa Muñoz Larios, de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala; Sergio Cruz Castañón, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Alejandra López Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tlaxcala; Abel Cortés Altamirano, coordinador de la Asociación de Restaurantes, Bares y Salones de Fiesta de Tlaxcala (Arbat) y Sacramento Munive García, vicepresidente del Colegio de Contadores de la entidad.

También, César Salinas Mejía, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra); Juan José Córdova Zamorano, presidente del Clúster Tlaxcala; Esteban Roldán Vázquez, consejero de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala y Sergio Hernández Muñoz, presidente de la asociación “Tlaxcala Brilla”.