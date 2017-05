Confía CROM que 8 mil 500 agremiados reciban utilidades en mayo

El secretario general en Tlaxcala de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), Enrique García Peregrina confió en unas 40 empresas paguen utilidades a 8 mil 500 agremiados en este mes de mayo, ya que a la fecha ningún patrón ha notificado a los sindicatos de esta organización problemas para el cumplimiento de esta prestación.

El dirigente obrero mencionó que en la reunión del consejo del pasado 6 de mayo todos los sindicatos de la CROM en Tlaxcala informaron que ya habían presentado los oficios a las empresas para que cumplan en tiempo y forma con la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) en este mes.

“Hasta ahora no he recibido ninguna noticia de una empresa que diga que no pagará utilidades. La empresa tiene la obligación de entregar la carátula fiscal a los sindicatos para ver si hay o no hay utilidad”, indicó.