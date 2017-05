“No soy yo.

Yo soy sólo la herramienta.

Todos estamos sirviendo a la historia.”

Slavoj Žižek

En recientes días cambié de trabajo, de ser un oficinista pasé al oficio de librero. A un principio me preguntaron ¿Cuál era mi nuevo trabajo? A lo que siempre respondí: librero. Sin embargo, prácticamente nadie sabia a que se refería esto, e incluso se menosprecia. Y es que ya no conocemos nada de lo que es el oficio del librero, y en general de los oficios. Tenemos la idea de que ser un oficinista, levantarse a la misma hora, alistar tu ropa formal, lustrar tus zapatos, preparar tu comida en un “toper” y bostezar sobre un escritorio es un éxito. Incluso hemos dejado de lado toda idea de individualidad por un bienestar aparente. Nadie sabia cuál es la importancia y qué es un librero, he ahí mi preocupación por elaborar un breve texto.

Uno de los grandes inventos de la modernidad fue la imprenta. Con ella, vinieron oficios como el de editor, impresor, tipógrafo, librero, entre otros. El librero, tal como su nombre lo menciona, es aquel que se dedica a vender libros. Esta labor, representa una serie de conocimientos que no cualquiera esta dispuesto a adquirir. En la cadena de producción del libro, el librero es el último y es quien hace llegar el material al lector. Él posee un conocimiento general de la industria de la edición, desde cómo se hace un libro hasta cómo se distribuye, y la importancia de cada uno de estos procesos. Además, también debe tener un vasto conocimiento en literatura y ciencias, así como las peculiaridades de cada área del conocimiento. Está al pendiente de los últimos libros que han salido y de las editoriales, lo que trabajan y quién las distribuye. También debe poseer una gran memoria que tenga la capacidad de saber qué material, cómo es y dónde esta. Si tomamos en cuenta que una librería en promedio –por muy chica que sea– maneja alrededor de 5,000 títulos, entonces resulta ser demasiada información. Una de las mejores partes de este oficio es la lectura, lo cual crea que al recomendar un libro a cualquiera que se acerque a una librería, se haga con una gran emoción, con la misma que te dio esa lectura.

Ahí no para el trabajo del librero, es decir ¿qué influencia tiene el librero sobre el lector? Hay compañías que manejan más de 10,000 títulos entre todas sus editoriales. El librero debe tener una mínima referencia sobre esos títulos y seleccionar dentro de ese catalogo el material que quiere para la librería. Esto significa que cuando llega un lector y se le hace una recomendación, es un juicio que corresponde a un conocimiento literario, de los autores, la cantidad de gente que ha leído ese material, qué tanto ha sido comentado y la manera en la que ha circulado por las librerías. Así como el impacto que tuvo en el librero al leerlo y los deseos del lector. Una de las cuestiones más reconfortantes es cuando los lectores –ya que leyeron el libro– agradecen la recomendación y regresan por otro. Todos los lectores sabemos el impacto que puede tener, de manera muy intima, un libro en nuestras vidas; justo esto es el trabajo último de una conversación entre lector y librero.

El asunto no se detiene aquí. Si tomamos en cuenta que los libros se reeditan cuando se hacen clásicos o cuando son muy leídos; entonces hablamos de un momento histórico. Una época también se marca por su literatura, esto es lo que circula al interior de una librería y crea una serie de vínculos inimaginables, es fundamental porque un porcentaje de estos materiales llegan a los presentes y futuros escritores. Un autor, además de leer los clásicos, también se empapa de toda la literatura y las tendencias de su tiempo. En un librero, en una buena librería, estarán todos los títulos a los que se pueda recurrir como cita o influencia de los escritores de nuestro tiempo.

Es por esto, y más razones, que un librero es una pieza indispensable en la cultura. Es un agente de transformación escondido entre sus estantes y sus lecturas, escuchando un poco de música relajada que le ayude a pensar. La claridad de las letras es la que nos dará una posible comprensión o aprehensión de nuestro mundo y época.