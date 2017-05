SPF y SAT no harán barridos en calles para invitar a personas a afiliarse al RIF este año

El gobierno estatal no tiene previsto hacer barridos sistemáticos en los municipios para invitar a los dueños de negocios a que se afilien al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), pues el programa operativo que fijó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) marca atender a la gente en los módulos de recaudación para ayudarle a que realicen sus declaraciones e incluso inscribirlos al padrón del RIF.

Lo anterior lo dio a conocer Miguel Moreno Mitre, director de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), quien destacó que las acciones para sumar a más comercios a la formalidad se trabajan de manera coordinada con el SAT en la estrategia Crezcamos Juntos.

“Invitamos a las personas físicas con actividad empresarial cuyos ingresos no superen los 2 millones de pesos al año para que se adhieran al Régimen de Incorporación Fiscal y con base en ello cumplan sus obligaciones fiscales como son generar una declaración de carácter bimestral y llevar un registro de sus ingresos y sus gastos en un sistema electrónico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), refirió en entrevista.

Recordó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha dado cifras diversas sobre la informalidad en el estado y la Secretaría de Planeación y Finanzas trabaja de manera coordinada con la SHCP para combatir este fenómeno que afecta la economía de los tlaxcaltecas.

No obstante, recalcó que este año no está previsto hacer barridos sistemáticos, esto es, realizar recorridos por las calles, puerta por puerta, para invitar a los propietarios de los negocios a que se inscriban al RIF.

Mencionó que el año pasado se realizó el barrido en el municipio de Tlaxcala y se afiliaron poco más de mil personas.

“Evidentemente todos estos contribuyentes se registran tanto en las oficinas de la Secretaría de Hacienda como en nuestras oficinas, porque después de invitarlos se dirigen a las oficinas ya con la información que se les da de manera previa; seguiremos trabajando y seguramente con algunas estrategias más focalizadas que nos dará el SAT para tratar de hacer más atractivo y dar a conocer más beneficios por inscribirse al RIF”, apuntó.

Citó que entre los beneficios de afiliarse al RIF está acceder a créditos del Infonavit y de Infonacot, tener seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros.

Puntualizó que coincide con el SAT en el sentido de que “hace falta mucho más énfasis, mucho más trabajo” para avanzar en la afiliación al RIF y “pedimos el apoyo de la ciudadanía porque no funciona el que el gobierno formule estrategias y salga a las calles, o hagamos lo que nos corresponda hacer, si la ciudadanía no ve con buenos ojos y no se hace consciente de la necesidad y de la obligación que implica cumplir con los aspectos fiscales, es un tema también de cultura tributaria del cual formamos parte todos como ciudadanos”.

Por último, mencionó que en el RIF hay más de 50 mil contribuyentes inscritos en Tlaxcala a la fecha y “evidentemente hemos incrementado gradualmente”.