Setep exige a las autoridades protección a 500 maestros que imparten clases en el “Triángulo Rojo”

El dirigente del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (Setep), Eucario Lucero Cariño, exigió al gobierno estatal y federal protección a los más de 500 maestros que imparten clases en la zona del “Triángulo Rojo”, epicentro del robo de combustible a nivel nacional.

Lo anterior, luego que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Patricia Vázquez del Mercado, informó que 10 docentes fueron reubicados en la región, por estar en riesgo su integridad física.

En rueda de prensa, el líder magisterial negó que haya recibido reportes de alguna agresión a los docentes, debido a los continuos enfrentamientos entre el Ejército Mexicano y las bandas del crimen organizado dedicadas al huachicol.

Por ello, aseveró que es importante y necesario actuar de manera preventiva en materia de seguridad pública.

En el encuentro con los medios de comunicación, el Setep y la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP se anunció el primer coloquio “Retos del Sindicalismo Docente en el Siglo XXI”, en el que se analizará el próximo modelo educativo de la enseñanza en México.

Sobre el tema, Lucero Cariño adelantó que el encuentro busca que el sindicalismo no se utilice con fines electoreros, “el reto es evitar que se utilice como botín político, pero queremos que los compañeros estén preparados”.

Refirió que el “candado” que existe para evitar politizar la educación, es que el sindicalismo estatal no tiene recursos ni estructura para trabajar políticamente.

Por eso, sostuvo que no se busca obtener logros políticos, sino enfocar que los trabajadores de la educación tengan formación de calidad.

Ante lo expuesto, el dirigente aseguró que los grandes retos vienen con el papel del modelo educativo, la referencia de la educación de calidad, las repercusiones en la parte sindical, la función social y académica de los sindicatos.

Aseguró que el Setep tiene un proceso de democratización, donde un ex líder sindical no puede invadir el trabajo de la siguiente dirigencia. “Ingresamos en la educación con una finalidad formativa y no para adueñarse del sistema, hoy el maestro debe ser científico e investigador”.

En su intervención, el director de Filosofía y Letras, Ángel Xolocotzi, reconoció que existen malos ejemplos en el sindicalismo, por eso se plantean cómo salir de esas condiciones.

Al respecto, dijo que se impulsa la apertura y se trabaja en el análisis del sindicalismo docente.

Del coloquio, informó que tiene como propósito fomentar la capacitación y analizar el sindicalismo independiente, pues en algunos casos refirió que éste no ha defendido los derechos laborales de los docentes.

El acto académico se desarrollará los días 25 y 26 de mayo en el edificio Carolino de la Universidad Autónomo de Puebla (UAP).