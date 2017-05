Por percepción o incidencia directa, la inseguridad evita la llegada de empresas: CET

“Ya sea por percepción o por incidencia directa, la inseguridad es un elemento que evita el crecimiento económico y la llegada de nuevas empresas y por eso es importante que las autoridades escuchen de viva voz del sector privado la zozobra en la que viven los empresarios por este flagelo”, señaló el presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo.

Además, el dirigente de este sindicato adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó la solicitud de comparecencia de los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Comisión Estatal de Seguridad, Tito Cervantes Zepeda y Hervé Hurtado Ruiz, respectivamente, que han planteado los diputados Alberto Amaro Corona y Jesús Portillo Herrera, a fin de que informen al pleno de las acciones para combatir el índice delictivo en la entidad.

En entrevista, Gutiérrez Carrillo mencionó que el CET–Coparmex tiene interés por coadyuvar en el tema de seguridad y este jueves sostendrá una reunión con autoridades estatales en la materia, en la cual hará propuestas como gremio empresarial y escuchará cuáles son las estrategias que se tienen para disminuir la incidencia delictiva.

“Queremos hacer de su conocimiento la preocupación que hay entre nuestros colaboradores, entre los propios empresarios, en el tema de seguridad en la entidad”, resaltó.

El dirigente mencionó que el sector privado entiende que la inseguridad, ya sea por percepción o por incidencia directa, es un elemento que evita el crecimiento económico y la llegada de nuevas empresas, “por eso es importante que toquemos el tema con ellos y hacer nuestras propuestas pertinentes”.

Agregó: “ya había mencionado que de parte de los empresarios hay toda la disposición a fin de compartir la información necesaria para la prevención de los delitos, hay toda la intención de los empresarios de compartir incluso los sistemas tecnológicos con los sistemas de prevención que tenemos en nuestro estado a efecto de crear una red mucho más grande, pero si esto se queda nada más de nuestra parte y no se escucha por parte de las autoridades y no es considerado, no sé de qué otra manera pudiéramos aportar”.

Anticipó que el CET–Coparmex planteará en las mesas de trabajo a desarrollarse este jueves una relación muy directa con las áreas de seguridad que permitan conocer con certeza la información que muchas veces en radio pasillo se distorsiona.

Además, saber de muy cercana fuente las estrategias que se estarán llevando a cabo para la disminución de los delitos.

Manifestó que algunos actores han dicho que no hay rumbo y que no hay una visión en el tema de seguridad, pero “queremos que directamente los titulares de seguridad sean quienes nos digan hacia dónde vamos en ese tema”.

De igual manera, dijo que en la reunión buscarán involucrar a la parte de la procuración de justicia y para ello han pedido que asista el procurador porque entendemos que la impunidad tiene mucho que ver con el tema de la seguridad.

“En la medida en que en un estado no haya castigo, no haya repercusiones al tema de inseguridad, en esa misma medida estaremos abriendo las puertas a la delincuencia, por eso es importante que el procurador escuche de viva voz de los empresarios, quienes todos los días estamos con la zozobra de la inseguridad, que es imperante que cambie el sistema de procuración de justicia en nuestro estado, que haya mayor atención a la víctima, que el nuevo sistema de justicia penal efectivamente vaya dirigido a la no victimización y a la reparación del daño a la víctima”.

Lamentó que el nuevo sistema haya provocado que la víctima vuelva a ser victimizada en la procuración de justicia o que no se denuncie un delito “y si no se denuncia, no habrá políticas públicas que apunten precisamente al tema de seguridad, por eso es muy importante que el procurador esté con nosotros en esta reunión”.

Por último, consideró atinado que haya diputados que pidan la comparecencia de los titulares de la PGJE y CES ante el pleno del Congreso, pues “en un ejercicio de rendición de cuentas, si los legisladores han tomado cartas en el asunto, creo que los ciudadanos también tenemos que estar en la misma tónica para que de manera coadyuvante todos los sectores estemos pendientes en el tema de prevención, no queremos hacer el trabajo de la policía, queremos coadyuvar en el tema de prevención, pero sí también estar certeros en las acciones que se tienen que hacer para evitar que estos sucesos se conviertan en cotidianos en nuestro estado”.