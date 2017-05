“Guerra sucia” de Javier Lozano Alarcón vs. Carlos Meza Viveros

Con perversidad y mala fe recientemente apareció un homónimo del constitucionalista poblano Carlos Manuel Meza Viveros, el principal crítico de los abusos y prácticas corruptas de los fedatarios en Puebla. Ha resultado sospechosa la aparición de un empleado del titular de la notaría 65 de la Ciudad de México.

Carlos Meza Reyes ha divulgado, de manera intencional, que pretende “comprar” una notaría en el Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en especial la del hijo del extinto líder sindical Elezar Camarillo, quien se ha prestado para crear un bulo mediático que se cocina desde la oficina del anodino vocero del gobernador, Javier Lozano Alarcón, en contra de Carlos Meza Viveros ex secretario de Gobernación, al hacer creer mediáticamente que “Carlos Meza” compró la Fiat para ejercer como notario, y quedar en una actitud incongruente e inmoral, mintiendo con la verdad, porque en efecto el supuesto abogado capitalino lleva el mismo nombre y primer apellido del jurista poblano, pero nada tiene que ver uno con otro, el poblano ex notario y colaborador de este medio y el teleñeco de Lozano, con residencia en la Ciudad de México, amén de que las notarías no se compran, pues corresponde al Ejecutivo estatal otorgarlas por delegación a los particulares y no mediante una compra venta lo que deviene ilegal.

La utilización del allegado a Lozano Alarcón de apellidos Meza Reyes tendría el propósito de dañar la imagen del jurista poblano mediante la difusión en prensa y redes sociales de que “Carlos Meza”, después de ser uno de los más férreos críticos de las ilegalidades que han venido cometiendo un sinnúmero de notarios públicos en la entidad, “compra” una para su beneficio, lo que en sí mismo es una ilegalidad, y ante todo una mentira.

Este acto torcido y deleznable representa un torpe intento de venganza que Lozano Alarcón pretende perpetrar en contra de Meza Viveros, por la serie de confrontaciones que ambos han tenido y en todas las cuales ha triunfado el jurista, el de verdad, no el ex senador.

La más conocida victoria de Carlos Meza Viveros sobre Javier Lozano Alarcón sucedió el año pasado, cuando el abogado, siendo representante del senador Manuel Bartlett Díaz en un juicio por daño moral que interpuso el segundo en contra del tercero, ganó el litigio, lo que obliga a Lozano Alarcón a pagarle 10 millones de pesos al ex gobernador de Puebla.

La demanda por daño moral la hizo valer Lozano, como respuesta a las declaraciones que Bartlett realizó en el marco de la campaña 2012, en la que ambos se enfrentaron por el Senado de la República.

El ex titular del Poder Ejecutivo del estado responsabilizó al panista de la muerte de mineros registrada durante el siniestro en Pasta de Conchos del 19 de febrero de 2006, cuando Lozano se desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal.

El senador albiazul ganó en la primera instancia, debido a que la juez Sandra Lucía Perea Iturriaga, de manera burda y con toda abyección, se sometió a las órdenes del hoy candidato a la presidencia de la República por el PAN, Rafael Moreno Valle, condenando a Manuel Bartlett al pago de 63 mil pesos por el supuesto daño moral ocasionado, pero la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Puebla revirtió la sentencia en octubre de 2014.

El litigio iniciado en 2012 no concluyó ahí. Lozano interpuso un juicio de amparo que le negó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, mientras el representante legal de Bartlett hizo lo propio para que el ex secretario de estado no quedara absuelto y pagara los gastos de la querella. El Poder Judicial le dio la razón a Meza Viveros.

La cifra de 10 millones de pesos que aún adeuda Lozano se fundamenta en un contrato que Meza, en calidad de abogado patrono, celebró con su cliente, Manuel Bartlett, en la que éste se comprometió a pagarle ese monto por los servicios jurídicos que le prestó y pedir licencia en el Senado de la República como parte de un reto que en su momento lanzo el ex secretario de Gobernación y que aceptó el hoy oportunista Lozano Alarcón, quien sigue respirando por la herida.

Meza Viveros se deslinda

Entrevistado por esta casa editorial, Carlos Meza Viveros se deslindó de inmediato de cualquier intención de comprar una notaría, advirtiendo que ese acto está fuera de toda legalidad.

El también constitucionalista informó que, a través de Luz María Aguirre Barbosa, talentosa y ejecutiva secretaria particular del gobernador José Antonio Gali Fayad, ha enterado al mandatario de la escaramuza que pretende Lozano Alarcón y sus adláteres en el gobierno, a los que Meza ha exhibido en flagrantes actos de corrupción y abuso del poder, actos que no merece este gobierno, amén de la ineficiencia en el servicio público, espeto el jurista.

Meza Viveros dijo que confía en que su amigo Tony Galy impida la entronización en el notariado poblano de un personaje que no reúne los requisitos previstos por la ley del notariado para obtener prima facie, la patente de aspirante al notariado poblano; peor aún, que no ha tenido ni tiene arraigo en el estado, requisitos que le impiden acceder al derecho para realizar el examen para obtener la patente de notario auxiliar y menos titular de una oficina notarial.

La intención, abunda el jurista poblano, “es la de crear incordio en mi persona y confusión social”, como le sucedió cuando lo confundían “para su desgracia” (risas), con un notario que si bien no tenía su nombre sí llevaba su mismo apellido, lo que le causó serios disgustos por los negros antecedentes del notario del mismo apellido ex funcionario de Piña Olaya en uno de los gobiernos más corruptos en la historia de Puebla, remató el entrevistado.

“¿Fuego amigo?”, se le pregunto al abogado de esta casa editorial. “Por supuesto que no. El único que manda aquí y que lo sepan todos de una vez se llama Antonio Gali Fayad, le duela a quien le duela y “Tony es un amigo entrañable no de ahora, sino de hace más de 20 años, esto viene de personajes de medio pelo como lo es Lozano y otros de su estatura”.

Para finalizar, expreso el abogado postulante, colaborador y abogado de esta casa editorial, que en su momento, de ser necesario, daría una o varias ruedas de prensa para desenmascarar este acto artificioso y de una perversidad propia de la mente torcida del “espía” del gobernador, refiriéndose a Lozano Alarcón, a quien llamó su deudor por gastos y costas del juicio que le ganó y del cual no se recupera el autor “de esta maniobra torcida y deleznable. “¿Así o más claro?”, concluyó nuestro entrevistado.