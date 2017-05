Afecta imagen del ITE confrontación entre contralora genera y consejeros: PRD

La confrontación entre Guadalupe Zamora Rodríguez –quien renunció al cargo de contralora general– con los integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) afecta la imagen del organismo, consideró el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Juárez Fragoso.

Es de citar que Guadalupe Zamora renunció al cargo de contralora general del ITE en la presente semana, tras argumentar que ha sido objeto de constante hostigamiento, difamación y daño moral que venían ejerciendo desde que inició la administración de la presidente del organismo, Elizabeth Piedras Martínez y de algunos consejeros.

Cuestionado al respecto, Sergio Juárez expuso que desconoce los términos en los que Guadalupe Zamora haya presentado su renuncia, pues se comprometió enviarle una copia y hasta el momento no lo ha hecho.

“Lo único que nos comentó fue que debido a lo que para ella es un hostigamiento y una confrontación con los consejeros, no tiene un ambiente sano para desarrollar sus actividades… nos ha remitido algunos escritos que ha presentado al Congreso y al Instituto Nacional Electoral (INE) pero la única evidencia que tenemos es que hay una confrontación entre ellos”, agregó.

El perredista consideró que la dimisión de la contralora general no debería afectar el trabajo al interior del ITE si cada uno de los actores ha cumplido con su labor.

“Si procede la renuncia y el Congreso nombra a otra persona al frente de la Contraloría General del ITE, tendría que revisar si se cumple con las actividades de ejercicio presupuestal y cuidado de los bienes del instituto, que es la función propia de la Contraloría”, apuntó.

Juárez Fragoso consideró que quien haga señalamientos debe demostrar las irregularidades que denuncia y quienes consideren que no hay ningún tipo de irregularidades tiene que presentar los elementos para demostrarlo, pues dijo que señalar a alguien en particular sería prejuzgar “y no es nuestra posición tomar partido hacia alguien”.