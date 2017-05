Obreros de Audi recaban firmas y copia de credenciales para retomar la destitución de su dirigente sindical

Trabajadores de la planta Audi que están inconformes con su dirigencia sindical han vuelto a recabar firmas para pedir la destitución de Álvaro López Vázquez, pero en esta segunda colecta solicitan copias de la credencial de trabajador y de elector, para que de esta forma la petición sea de manera legal.

Sin embargo, este segundo intento no ha resultado tan sencillo como lo hicieron el mes pasado cuando consiguieron el 55 por ciento de las firmas de los obreros, ahora los integrantes del ‘Comité de Destitución Pacífica’ han recibido señalamientos de parte de los trabajadores cercanos al secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi), Álvaro López Vázquez.

En círculos de las redes sociales de los obreros se ha difundido una imagen en la que se desprestigia el segundo intento de Comité de Destitución, el texto del efigie dice lo siguiente: “¡Alerta! Amigo trabajador de Audi, los operadores Eduardo Badillo Cortes, Joaquín Pintor Romero y Teresa Hernández Martínez de la CTM (si ves a alguien más repórtalo), ahora los están visitando en sus áreas de trabajo para pedirles su IFE y credencial de trabajador ¡¡¡ Di No!!! Estas personas harán mal uso de tus documentos. Atentamente Movimiento Amigos Unidos De lucha Independiente (M+Audi)”.

Al respecto, Eduardo Badillo Cortes informó que a partir de este segundo intento formal por destituir al líder sindical se han conformado grupos minoritarios para tratar de desacreditarlos.

“Esto se ha vuelto un circo para tratar de desacreditarnos a todos. Como dice el dicho ‘a río revuelto ganancia de pescador’ ahora todo podría terminar en que nos despidan a nosotros para que la gente se confunda y no firme, no apoye y no asista a las convocatorias. Y desgraciadamente mucha gente si está cayendo en el juego, pero nosotros seguiremos intentando”, dijo el trabajador en entrevista.

Además recordó que los integrantes del Comité se presentaron ante la opinión pública y expresaron abiertamente sus intensiones de destituir a Álvaro López Vázquez, por carecer de legitimidad y sobre todo por no cuidar de los intereses de los 4 mil 450 trabajadores que representa.

A pesar de los intentos por minar las intensiones del Comité, los disidentes del actual dirigente sindical afirmaron que continuarán exigiendo que se respeten los derechos de los trabajadores y que se tengan mejores condiciones de trabajo.

Secretaría del Trabajo los atiende este jueves

Los obreros del Comité de Destitución Pacífica informaron a esta casa editorial que la delegada en Puebla de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Vanessa Barahona de la Rosa les ha confirmado una cita para este jueves.

Adelantaron al presentarse con la funcionaria federal le expondrán sus intensiones de cambiar al dirigente sindical por no atender a las necesidades de los trabajadores, lo cual va de la mano con las condiciones de trabajo que reciben al interior de la fábrica de camionetas de lujo instalada en el municipio de San José Chiapa.

En entrevista, puntualizaron que es importante el recibimiento de la Secretaría del Trabajo pues su objetivo de cambiar al los representantes del Sitaudi es formal y legal.