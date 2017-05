Ratifica Marco Mena que no adquirirá deuda durante su administración

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ratificó su postura de que su administración no adquirirá deuda pública a menos que encuentre un proyecto cuyo valor lo amerite, aunque en lo que va del año se han aplicado otros mecanismos de inversión antes de endeudar al estado.

Recordó que en la entidad existe una norma que regula el endeudamiento público, la cual establece que puede adquirirse solamente si el crédito se paga en el mismo año, pero “hasta el momento el gobierno estatal no ha adquirido deuda, somos el único estado con deuda cero en el país”.

De hecho, consideró conveniente tener decisiones conservadoras en materia de deuda, “si hubiera extraordinariamente y en este momento no vemos esa posibilidad, un proyecto de un valor que justificara que adquiriéramos deuda lo haríamos, de otra manera no, y antes de eso hay otras opciones como la participación de inversión privada en conjunto con la inversión estatal y federal”.

Mena Rodríguez expuso lo anterior en entrevista que concedió a los medios después de que firmó, junto con autoridades municipales, un convenio con el titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Mario Emilio Gutiérrez Caballero.

“Nosotros vamos a privilegiar los instrumentos que no supongan deuda. Endeudarse tiene pros y contras, nosotros tenemos ya décadas teniendo una deuda muy baja o deuda cero, pero eso también ha limitado nuestro crecimiento porque no hemos podido tener inversión en infraestructura como hubiéramos podido lograr con deuda y por eso el gobierno federal nos respalda y ese respaldo es también importante para nosotros”, comentó.

Como ejemplo de que su gobierno busca otros mecanismos de inversión para no adquirir deuda, reveló que platicó con el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Alfredo Vara Alonso, para que Tlaxcala acceda al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), lo “que no requeriría que nosotros, en principio, nos endeudáramos”.

Por otro lado, Mena Rodríguez explicó que la designación que hizo de Silvia Josefina Millán López como directora general del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), en sustitución de David Flores Leal, el pasado lunes, es para potenciar los perfiles de egreso a las oportunidades de empleo o de emprendedurismo que presenta la región Tlaxcala–Puebla.

“Toda nuestra educación requiere irse afinando en torno a nuestro potencial regional. La región Puebla–Tlaxcala, en términos por persona, per cápita, es la que más opciones de educación formal ofrece en el país, entonces un individuo tiene más opciones de educación superior que en cualquier lugar del país”.

Sin embargo, abundó, ese tipo de educación no está de acuerdo con las posibilidades que económicamente brinda la región para lograr un empleo o para emprender, “nosotros necesitamos perfiles de mayor rasgo técnico y tecnológico. Entonces nuestro sistema educativo tiene que irse afinando así, de ese modo”.

Con ello, el mandatario tácitamente rechazó que las causas de la destitución de David Flores Leal hayan sido los señalamientos que hicieron en su contra docentes de diversos planteles por la supuesta asignación irregular de plazas laborales en el subsistema. De hecho, dijo que en este caso, las investigaciones continuarán para el deslinde de responsabilidades a que haya lugar.

“Todos los trámites de carácter administrativo o de cualquier tipo, no solamente en este caso sino en general, deben seguir, no tienen por qué detenerse por el hecho de que una persona cambie de trabajo”, apuntó.

Mena Rodríguez no descartó que continúen los cambios de funcionarios en su administración, pues expuso que éstos se realizarán dependiendo de los resultados que den quienes actualmente ostentan esos cargos.

“Si es necesario que haga un cambio en una oficina o secretaría lo haré en el momento que sea necesario, no solamente es una respuesta a una necesidad práctica en un determinado momento, también es una prerrogativa mía como gobernador. Lo que necesitamos es que una oficina determinada dé resultados a la gente, si la persona que está a cargo no lo está haciendo o puede funcionar mejor en otro lado o hay otra persona que lo puede hacer con mayor eficacia, entonces los cambios son naturales, no tiene por qué generar inquietud”.

En materia de transparencia y con relación a la presentación de la declaración 3d3 por parte de 19 funcionarios del gabinete estatal, el mandatario consideró que no debe tomarse como una situación extraordinaria, sino como un mecanismo a través del cual la ciudadanía puede acceder a información que no la podría conocer por otras vías.

“No quisiera que se considerara como un hecho extraordinario, sino cotidiano, el próximo año habremos también de presentarla, creo que es una práctica sana, no debe considerarse como un hecho peculiar, sino como una normalidad, es una manera como los ciudadanos tienen información que de otro modo no conocerían, pero por parte misma del funcionario y eso nos genera una mayor condición de transparencia”.

En este sentido, se pronunció porque los diputados de la LXII Legislatura local y los alcaldes también presenten su declaración 3d3, “pienso que la ciudadanía lo tomaría bien”, expuso.