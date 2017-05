Desaprueba AMLO estrategia de EPN para combatir a huachicoleros

El presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, manifestó su oposición a la estrategia planteada por el titular del Poder Ejecutivo federal, el priista, Enrique Peña Nieto, de enviar más tropas militares a Puebla para combatir el ribo de hidrocarburos en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El también aspirante presidencial izquierdista, dijo en un mitin realizado la semana pasada en Chilpancingo, Guerrero, que es preferible hacer un llamado a la paz:

“Hay que llamar a la paz. A todo el pueblo de México hay que convocarlo para que no haya enfrentamiento entre hermanos. Es un pueblo uniformado y no se puede utilizar (a los soldados) para masacrar al pueblo. No se debe utilizar la fuerza, hay que hacer una convocatoria a la paz, y dejar de estar azuzando, porque duele mucho que asesinen a soldados, pero también duele que asesinen a civiles, porque son seres humanos”, expresó el dirigente, según La Jornada San Luis.

En otro tema, López Obrador, se comprometió a resolver el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, y castigar a los responsables materiales e intelectuales en caso de que triunfe su movimiento en 2018.

López Obrador estuvo este sábado en Chilpancingo, Guerrero, y Cuernavaca, Morelos, donde firmó sendos acuerdos políticos de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, los cuales se aplicarían en caso de ganar la presidencia de la República.

Arropado por miles de simpatizantes, además de maestros y estudiantes, el líder de Morena declaró en Chilpancingo ante José Maldonado González y María de los Ángeles Molina, papás de dos de los alumnos desaparecidos en Iguala, y de Karina Hernández Mateo, esposa de otro: En esta plaza hago el compromiso de que se haga una investigación a fondo del caso.

Afirmó que se va a castigar a los autores materiales e intelectuales del caso. Vamos a hablar con la verdad, se tiene que decir quiénes fueron los responsables y aquí incluyo al Ejército Mexicano (el 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala).