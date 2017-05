Preocupa que gobierno estatal no cambie de fondo condiciones para mujeres: CMU

Es preocupante que el gobierno estatal todavía no dé muestras de realizar una transformación de fondo en la estructura para garantizar a mujeres condiciones de igualdad, acceso a la justicia y sin violencia, aseveró Edith Méndez, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU).

Sabemos -anotó- que lo último que el gobierno estatal ha presentado algunos avances en atención a las observaciones relativas a la solicitud de alerta de género.

Sin embargo no se ha accedido a esa información, pues podrían haberlas planteado a puerta cerrada. Pero se dará surgimiento al tema, ya que se tiene conocimiento de que el programa de actividades “es muy básico y general”, sin fondo.

Lamentó que las desapariciones de niñas y mujeres continúan, y que los casos quedan solo en carpetas de investigación. “Eso nos preocupa porque sigue habiendo una simulación”, como sucedió en el sexenio pasado.

El paquete de iniciativas -apuntó- que el gobernador Marco Mena Rodríguez envió recientemente al Congreso local en materia del derecho de mujeres a vivir una vida libre de violencia y a la igualdad, tiene que ver con esto.

Por tanto, la inquietud del CMU es que no haya un cambio de fondo en la estructura para la investigación de delitos contra este género, incluidos los de trata de personas.

“En la práctica hay cosas buenas, pero no se están aplicando adecuadamente o no se utilizan, como los mecanismos de protección no son, además las cosas se dejan a la interpretación de los jueces, no existe perspectiva de género”, entre otras omisiones.

Insistió en que si estos factores que deben ser tratados a profundidad, no se modifican, “va a seguir la simulación en la que se ha incurrido desde hace varios años… es como la tarea que tienen de un mismo partido”.

Se realizan algunas acciones que, en los hechos, no están beneficiando a las mujeres ni a otros grupos vulnerables, entre ellos los de diversidad sexual. “Como que se están haciendo”.

El CMU dará seguimiento a dos propuestas de la Comisión de Igualdad de Género, pues aún no se ha tenido la oportunidad de analizar bien todo lo que implica.