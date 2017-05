Por sequía, en riesgo superficie de maíz sembrada: CAP      

A pesar de que alrededor del 60 por ciento de la superficie de maíz del estado ha sido sembrada, la plantación se encuentra en riesgo debido a la escasez de lluvias, pues de persistir el estiaje se dificultaría el abasto para autoconsumo de las familias campesinas y los productores perderían la inversión realizada.

José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), expuso que casi al inicio de la segunda quincena de abril se registraron algunas precipitaciones pluviales en la geografía tlaxcalteca, aunque no se generalizaron.

“Pero en estos últimos días se ha acentuado la falta de agua en el territorio estatal. Es preocupante y delicado; de todos modos la gente se arriesga y siembra sus tierras”, indicó.

Sin embargo –advirtió–, si no llueve en breve la semilla de maíz no va a germinar y va a ser un año agrícola muy difícil, porque en las comunidades no se tendrá este alimento para el autoconsumo.

Confió en que en el transcurso de los próximos días se registren lluvias, porque hay campesinos que ya cultivaron y la milpa tiene un tamaño de alrededor de 5 centímetros de altura, pero si perdura el temporal actual, “se va a secar”.

Remesas, apoyo significativo para el campo

Consideró que aproximadamente el 60 por ciento de la superficie agrícola destinada al maíz ya está sembrada. Esto es, unas 78 mil de las casi 130 mil hectáreas, aunque algunos ejidatarios esperan hasta la primera quincena de mayo para hacerlo.

El punto es que en estos últimos días solo plantan maíz azul o rojo, llamado también colorado, que es el que germina en un tiempo más corto, pues el periodo para el blanco ya pasó, explicó el dirigente local del CAP.

Reconoció que existe inquietud entre los productores tlaxcaltecas porque de prevalecer estas condiciones climáticas, “no se va a tener una cosecha buena”, como la que se obtuvo el ciclo agrícola del año pasado.

Además les intranquiliza el tema del cambio climático, el cual ocasiona fenómenos atípicos, como granizadas. Pero el agua es fundamental para el sector, ya que, en el caso del maíz, alrededor de 120 mil hectáreas son de temporal y el resto de riego.

“Ojalá la naturaleza nos ayude en este ciclo. Sin agua está muy difícil. Como dirigentes campesinos recibimos comentarios y claro que hay mucha preocupación de que no llueva porque ya invirtieron en insumos para preparar la tierra y sembrarla y todo eso está en riesgo de perderse”.

Las personas del sector rural “hacen milagros” para tener un capital que les permita trabajar la tierra. De hecho, las remesas que envían paisanos que radican en Estados Unidos son un soporte para los pequeños productores; “leía que Tlaxcala recibió en el primer trimestre de este 2017 un monto de 53.7 millones de dólares”, enfatizó.

“Ellos siguen enviando dinero para ayudar a sus familiares campesinos”, no solo para que siembren, sino para que sobrevivan, principalmente quienes no tienen un empleo o ingreso seguro. “Apoyan mucho”.

Por esta razón –remarcó– el CAP ha insistido en que las y los tlaxcaltecas que son deportados, encuentren condiciones mínimas a su regreso para encontrar un empleo a través de esquemas específicos, como el de la Ciudad de México, donde se otorga un Seguro de Desempleo, a fin de emprender un negocio.

Respecto de esta situación en el sector primario, Samuel Robles Romero, representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en el pueblo de San Simeón, municipio de Hueyotlipan, asentó: “nos está perjudicando en todo todos los aumentos de la gasolina y diesel; en lugar de que nos ayuden nos están afectando más, porque el dinero ya no alcanza, la economía nos está acabando”.

El daño más severo al campo es ocasionado por los precios de los granos, principalmente de maíz, “porque están por los suelos”. Se necesita vender más de 3 kilogramos para comprar un litro de diesel, apuntó.

“En lugar de que el gobierno nos ayude nos está matando, porque no está ayudando a su pueblo como dice, por eso es que peleamos por los apoyos de los programas, porque además son nuestros, son públicos”.

Se quejó porque a través de diferentes esquemas solamente “nos dan migajas” y si no se exige la entrega de beneficios, “nunca nos los dan”. En este año la inversión para sembrar aumentará al doble, comparativamente con el ciclo primavera–verano 2016, porque el precio del diesel incrementó.

Por cada hectárea cultivada el año pasado, se desembolsaron entre 8 mil y 10 mil pesos, “ahora –agregó el ejidatario de San Simeón– son más de 12 mil pesos, porque los materiales que se usan también subieron.

Dio la razón a los transportistas que piden a las autoridades que les autorice el alza a las tarifas de pasaje, “porque los costos de los combustibles están arriba; lo mismo pasa con los comerciantes”.

Esta situación “nos está dando en la torre a todos”, externó al ser entrevistado afuera de las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

No es ayuda, son migajas: Robles

“Necesitamos que el gobierno nos apoye más y dándonos más facilidades, porque hay recursos que se deben entregar a tiempo y nos los vienen dando casi un año después.Ya no es una ayuda, son migajas”, reclamó.

En las dependencias –agregó– dicen que las reglas de operación son accesibles y responsabilizan al campesino por no cumplirlas, pero siempre que va uno a la Sagarpa nos llenan de requisitos, nos atrapan. “Si nos quieren ayudar que sea de verdad, porque nos están hundiendo”.

Alegó que la realización de estos trámites “genera mucho gasto y termina siendo casi igual a lo que se va a recibir. Hay quienes venden su tierra porque ya no alcanza para trabajarla”. Estas circunstancias –abundó– afectan a los ejidatarios de esta población donde los cultivos básicos son el trigo y maíz.

“Nos dan 900 pesos del Proagro Productivo (antes Procampo), te hacen dar cinco o 10 vueltas para que lo den y ahí ya se acabaron, en los traslados que hay que hacer”.

Aumentaron costos para sembrar maíz

“¿Para qué alcanza esa cantidad?, preguntó; porque para poder recibirla se debe realizar una declaración. “No es –consideró– una ayuda”, porque el costo del barbecho también incrementó en este año.

En el apoyo con fertilizante solamente se autorizan dos o tres bultos por hectárea, pero se necesita al menos el doble. En el caso de los programas para ganado “es lo mismo. Uno como campesino tiene que pelear por esos beneficios”.

“El pueblo se está hundiendo y por eso se está uniendo, porque está harto de que lo sigan engañando, los que se llevan la ganancia son los de adentro, porque a uno no le dan nada. Esperemos no pase nada más fuerte”, manifestó Samuel Robles Romero.

En otro tema, el dirigente del CAP comentó que el Poder Ejecutivo local todavía no ha respondido si las propuestas que esta confederación entregó, serán incorporadas al Plan de Estatal de Desarrollo (PED) 2017–2021. “Estamos preocupados porque son cosas muy valiosas que nosotros concluimos en el foro que organizamos de manera alterna a los del gobierno; tenemos esperanza de que sean integradas”.