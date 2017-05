Disputa de plaza entre bandas huachicol responsable del choque con militares en Puebla: Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que la zona del “Triángulo Rojo”, conformada por municipios asentados sobre los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y epicentro del robo de combustible en la entidad, opera un grupo criminal contrario al que lidera Saúl N, alías “El Bukanas”, responsable de los enfrentamientos de la noche del 3 de mayo, en la comunidad de Palmarito Tochapan.

Esta banda contraria está comandada por “El Toñín”, quien podría ser la responsable de la emboscada contra los militares, que dejó un saldo de 10 muertos, cuatro soldados y seis civiles, entre ellos un menor de edad y una mujer de 43 años de edad.

La banda de “El Bukanas” ligada a los “Zetas” tenía el control del robo de hidrocarburo en Puebla, pero esta fue desarticulada en marzo pasado por el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad de Puebla, por matar a tres agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto (Fisdai).

Algunas versiones señalan de manera extraoficial que el objetivo del operativo del Ejército Mexicano y la Policía Estatal, era con el fin de detener a “El Toñín”.

Sin embargo, la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno de Puebla fue que recibieron una alerta falsa sobre una toma clandestina en la comunidad y cuando el Ejército llegó a atenderla, fueron emboscados por un grupo de delincuentes, quienes usaron como “escudos humanos” mujeres y niños para evitar que fueran atacados.

Al respecto, el fiscal en Puebla, Víctor Carrancá Bourget, confirmó que un grupo opositor a “Los Bukanas” pelean la plaza del huachicol, sin mencionar el nombre del líder o la banda contraria.

Carrancá reveló que el líder de este grupo está plenamente identificado, tiene una orden de aprehensión y es el principal señalado por planear la emboscada contra los militares en Palmarito Tochapan.

Por su parte, el gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, anunció que 2 mil militares más llegarán a Puebla para combatir el robo de combustible.

“No se pedirá la salida del Ejército, al contrario, estaremos respondiendo con 2 mil elementos más que van a llegar a Puebla”, dijo.

Este miércoles por la noche, grupos de ladrones se enfrentaron a militares que incursionaron en la comunidad de Palmarito Tochapan, para clausurar una toma clandestina en terrenos de cultivo.

En entrevista televisiva, el gobernador poblano informó que el robo de combustible en Puebla ocurre en las localidades de Atzitzintla, Tecamachalco, Amozoc, Palmar de Bravo y Quecholac.

“Estamos hablando de comunidades, no son municipios grandes. Son alrededor de seis municipios donde se concentra el robo de combustible”, reveló.

Gali Fayad afirmó que los huachicoleros corrompieron a las familias y hasta los niños se incorpora a sus bandas como “halconcitos”, a quienes pagan 12 mil pesos por vigilar los accesos a sus comunidades.

“Fui a Palmar de Bravo y al llegar a una casa una señora me dijo que si podía hablar con su hijo. Me dijo: ‘yo traigo más lana que mi papá, me pagan 12 mil pesos por ser halconcito’”, relató sobre la cultura del huachicol que ha permeado en la región.

Estadísticas de Petróleos Mexicanos confirman que el municipio de Quecholac es uno de los principales municipios en donde sus vecinos se dedican al robo y comercialización del hidrocarburo en ductos de la paraestatal.

Según reportes de Petróleos Mexicanos, el estado de Puebla ocupa actualmente el primer lugar nacional en robo de combustible, con mil 589 tomas clandestinas detectadas en 2016, que equivalen a una quinta parte del total en el país.