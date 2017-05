Denuncia síndico de Ixtenco omisiones e irregularidades del alcalde

La síndico del ayuntamiento de Ixtenco, Lucía Rojas González denunció ante el Congreso local una serie de omisiones en las que incurre el edil de esa demarcación, Miguel Ángel Caballero Yonca, quien no ha permitido la revisión y fiscalización de los recursos ejercidos en el primer trimestre del año.

Ante ello, la munícipe se deslindó del manejo de los recursos que ejerció esa Comunas en el periodo de enero a marzo de 2017, además de las presumibles inconsistencias que pudieran existir, porque “no me ha dejado revisar ni al menos tener en mis manos la cuenta pública, se ha negado a entregarla”

En entrevista colectiva, aseguró que a pesar de los múltiples oficios que ha enviado al presidente municipal, éste ha hecho caso omiso a su petición al no proporcionarle el estado financiero correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo.

“No me ha presentado la cuenta pública, le he presentado oficios, me dio contestación, pero no me la entregó foliada ni con firmas de la tesorera ni de él. Así no puedo cumplir mis funciones. Nunca me informó de la entrega de la cuenta pública que fue el 30 de abril”, expresó la síndico.

Después de acusar de prepotente al alcalde emanado de las filas del Partido Encuentro Social (PES), la representante legal del municipio de Ixtenco incriminó a Miguel Ángel Caballero Yonca su falta de interés por trabajar de manera coordinada para entregar la cuenta pública al Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

“No me da el lugar que me corresponde. En algunos convenios me toma en cuenta y en eventos, pero en las cuestiones legales parece que quiere hacerlo solo, sin atender la legalidad. Es prepotente. Por ello pido la intervención de los diputados para que lo hagan entrar en razón y le digan que me tiene que entregar la cuenta pública y no nos lleguen a frenar”, sostuvo.

De acuerdo con el oficio que remitió al Congreso local y el cual está dirigido al presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Alberto Amaro Corona, y a la titular del OFS, María Isabel Maldonado Textle, rechazó ser omisa con sus funciones como síndico del municipio de Ixtenco.

Ello, luego que el pasado 27 de abril, “Federico Reyes, quien se desempeña como auxiliar administrativo adscrito a la tesorería municipal”, le envió un memorándum donde –asegura– que de manera intimidatoria y amenazante el alcalde le recomendó evitar incurrir en una conducta contraria y supuestamente sancionada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, “lo cual es una mentira, ellos no quieren cumplir con sus responsabilidades”.