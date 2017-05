Belén, oasis en el Altiplano en donde crece la orquídea

A pesar de lo accidentado de la geografía y el desconocimiento que imperó en su momento respecto de esta flor, Belén Atzitzimititlán, comunidad de San Pablo Apetatitlán, se ha convertido en una especie de oasis en el que la Laelia Speciosa o Flor de Mayo u orquídea abunda para beneficio de hombres y mujeres que se dedican a su cultivo y comercialización.

Uno de esos casos es el de Rodolfo Muñoz Pérez, hombre que se ha especializado en el cuidado, preservación, fomento y enseñanza de esta flor que solo muestra su belleza una vez al año y es precisamente entre los meses de abril –a finales– y en mayo cuando deslumbran a propios y extraños con su característico color y la belleza de sus pétalos.

La Laelia Speciosa es una de las orquídeas americanas más bellas y la orquídea de mayor importancia cultural en México. Aunque otras orquídeas mexicanas, como Laelia anceps subsp. dawsonii, son más importantes en la horticultura mundial, la “flor de mayo o de corpus” es, al menos en el centro de México, la orquídea por antonomasia.

Su existencia es remota, ya que de acuerdo con historiadores como Francisco Hernández, ésta apareció ilustrada y descrita en el “Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus”, durante la primera mitad del siglo XVI, por lo que fue una de las orquídeas americanas primero conocidas en Europa, mucho antes de la aparición del sistema linneano de clasificación.

Enormes cantidades de plantas y segmentos de ellas con flores son vendidas en las calles y mercados de las ciudades mexicanas durante esta temporada. Algunas flores se utilizan para confeccionar arreglos para el día de las madres.

Sin embargo, la Laelia Speciosa es menos importante en la horticultura que lo que su importancia local y la belleza de sus flores sugiere. Esto se debe a las dificultades en su cultivo fuera de las regiones de origen, pues requiere condiciones muy frescas o francamente frías en invierno, un periodo de sequía marcado que abarca la mitad del año y condiciones de alta iluminación.

Y quizá, por estas condiciones, la comunidad de Belén ha logrado mantener e incrementar, primero de manera silvestre y después ya con algunas modificaciones y manipulaciones, la producción de esta flor, refiere Rodolfo Muñoz Pérez, un hombre que desde que tiene uso de razón conoció a la orquídea en el patio de su hogar.

“En Belén se da porque es un lugar no muy frío, casi todo es una ladera, esto ayuda mucho porque no hay heladas muy fuertes y las plantas pueden vivir sin dañarse por heladas severas, y otra situación que ayuda es que siempre ha sido un área arbolada y esto favorece a un ambiente más húmedo que puede ayudar mucho a que vivan este tipo de plantas. En nuestra comunidad es donde ha florecido por muchas décadas por su situación climatológica y ubicación, tan es así que las familias en el pueblo han tenido sus plantas desde hace muchos años, cuando crecí en el patio de la casa había un árbol con estas flores y veíamos que mágicamente aparecían en mayo, eso hace más de 40 años, y solo la nombrábamos como la flor de mayo, no sabíamos que era una orquídea, y ya después con el estudio nos enteramos que tipo de planta es”, refiere.

Rodolfo Muñoz Pérez inició con el cultivo y cuidado de esta orquídea como aficionado hace casi 40 años, pero él no vive o tiene su sustento económico a partir de la producción y venta de la flor.

“Yo no vivo económicamente de esto, digo, sí nos ayuda, pero lo hacemos por el gusto por las plantas, lo que es muy grande y eso contribuye a que vivamos contentos, pero económicamente representa un ingresos en este mes de mayo, que es cuando se cosecha. Su servidor llega a producir alrededor de 800 flores, aunque no hay mercado para todas, la principal fecha en donde podemos comercializar es para el 10 de mayo, cerca de esa fecha, pero las plantas empiezan a florecer o abrir las flores desde el mes de abril, entonces muchas de éstas no se llegan a vender o se venden muy poco”, refiere en entrevista al término de ofrecer una conferencia magistral sobre el cultivo de la llamada Flor de Mayo.

Es tal el arraigo y la producción de esta flor que entre 50 y 60 familias venden su producción, aunque “no hace mucho que empezó a comercializarse de manera importante”, ya que cada una de éstas tiene un precio promedio, “en su presentación más sencilla”, de entre 35 y 40 pesos.

Sin embargo, admite Rodolfo Muñoz Pérez, es la ignorancia sobre la flor Laelia Speciosa la que hace que ni los propios productores ni la sociedad en general aprecie y valore a ésta en la verdadera dimensión que merece.

Aunque refiere que “por el esfuerzo de algunos de nosotros, poco a poco vamos aprendiendo que su valor real es posiblemente mayor al que se vende, tanto nosotros como productores como el público consumidor hemos tenido que hacerle conciencia. Incluso, mucha gente del pueblo, como no le tocó sembrar ni invertir para el cultivo de las flores, para ellos es muy fácil cortarla y venderla, pero ya cuando empieza uno a trabajar esto implica gastos e inversión y eso hay que valorarlo”.