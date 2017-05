Luis Tepato Hernández compone canciones románticas

Desde hace cinco años, Luis Tepato Hernández inició su etapa de compositor de canciones, una cualidad que descubrió durante su trayectoria musical de más de 30 años y que ahora pone al servicio del pueblo que lo vio nacer: San Juan Huactzinco, a través de la composición del tema “El pan de fiesta”.

Con esta melodía, refiere en entrevista con La Jornada de Oriente, busca que la gente de cualquier parte del país conozca el pan de fiesta, producto cuya elaboración es una tradición ancestral que preserva un importante porcentaje de habitantes de ese municipio del sur de la entidad como una fuente de ingresos.

Su incursión en el ámbito musical, recuerda Luis, inició en su adolescencia de forma lírica en 1985 con su incorporación a la agrupación “Los chicos del ritmo”, que estaba integrada por hermanos y familiares suyos. El conjunto continúa vigente, aunque ya con algunos cambios en su conformación, pues también forman parte de ésta jóvenes mujeres.

“Hubo por ahí una asesoría de unos hermanos que ya conocían un poco más de la música, quizá en ese tiempo no fue de manera profesional, pues siempre hay una experimentación, un aprendizaje, pero esto se fue dando a través del tiempo. Estamos hablando de 1985 cuando ya comienzo a tocar un instrumento y cuando empiezo a cantar fue en 1990”.

Como en todo proyecto, la trayectoria de esta agrupación musical ha ido en ascenso, pues tras solo hacer presentaciones en su comunidad de origen y en fiestas particulares, con el paso del tiempo lograron contratos en otros estados del país, como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México.

“Hemos estado en Oaxaca, hemos llegado a Veracruz, hemos participado hasta en competencias por un trofeo, lo que nos ha permitido crecer, pues aunque no ganamos eso nos ha servido para mejorar nuestras interpretaciones, cambiar la mentalidad para superarse”, destaca.

Tras dos décadas y media de experiencia como intérprete, Luis pasó a otra faceta: la de compositor de canciones y desde hace cinco años ha compuesto un sinfín de melodías, la mayoría de tipo tropical romántico, pues confiesa que es el género que más le gusta y le nace hacer.

“Esta es otra etapa que es muy importante dentro del ámbito musical. Esta etapa es de apenas unos años, estamos hablando de unos cinco años para acá, cuando ya tengo un poquito más de conocimiento y del dominio de la música, es cuando nace la inspiración para componer. Precisamente viene por cuestiones sentimentales”, señala.

Algunos títulos de su autoría son “El sol”, en la cual compara la puesta de este astro con el amor de una pareja que va decayendo; “Voy en mi camino”, en la que habla del impacto que genera el conocer a otras personas, recordarlas y deseos de volver a verlas; “Chicas presumidas”, que aborda el tema de la juventud.

“Tengo muchas canciones, algunas fueron grabadas por otras agrupaciones, pero la verdad he perdido la cuenta. También está ‘Ojitos’, que es una cumbia romántica, pues a mí gusta combinar lo romántico con la cumbia; lo romántico sale de mí y la cumbia porque al grupo le gusta, entonces combinamos”, refiere Luis.

Una de las últimas canciones de su autoría es “El pan de fiesta”, que es un tema que fue pensado en la realidad que se vive en San Juan Huactzinco, sobre la grandiosa labor que realizan las familias de esta comunidad que es la elaboración del pan, de donde también obtienen sus ingresos.

“Pensando en ello, me di a la tarea de componer una canción sobre la producción del pan de fiesta. Para mí fue muy motivador, pues en un momento dado trabajamos en este oficio”.

En la canción, explica, se aborda el hecho de que siempre que una persona va a comer un pedazo de pan de fiesta hay un motivo y se debe invitar a alguien o se le tiene que llevar; “el pan de fiesta es un símbolo, que si tienes una amistad se lo debes compartir con ella o debes invitarlo. La melodía la relaciono con el amor de una pareja”.

A partir de estos elementos, el cantautor buscó el ritmo y tonada adecuados para la melodía, pues “muchas veces, la letra puede hablar maravillas, pero si la tonada no va articulada con la melodía, no funciona, deben estar sincronizadas para que tenga respuesta de la gente y también sea del gusto de los músicos”.

Comenta que el tema de “El pan de fiesta” está en un 95 por ciento de su composición, pues tras darlo a conocer, mucha gente y sobre todo panaderos de la comunidad le han hecho algunas sugerencias e ideas. “Tengo cuatro o cinco meses haciendo esta canción, pero considero que tengo el 95 por ciento”.

Luis compuso una canción sobre el pan de fiesta

“Nunca pensé en la magnitud de la narración de esta canción, que sus frases tuvieran tanto impacto en dialogar, criticar, ¡qué bueno!, yo vivo de las críticas y me gusta, si no critican lo que hago, es que no le toman importancia. A mí me agrada que critiquen esta obra musical”, apunta.

Aunque la melodía ya puede escucharse en Youtube, la presentación oficial será el próximo 6 de mayo en el marco de la Primera Expo Feria del Pan de Fiesta de San Juan Huactzinco.

En tanto, Luis aspira que la canción sea también utilizada, como un tema suyo, por los panaderos cuando salgan a vender sus productos tanto en el territorio estatal como en diversas partes de la República mexicana, pues recuerda que el pan de fiesta es un símbolo de reconocimiento del estado de Tlaxcala.