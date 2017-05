Desolación de Ciudad Modelo da mala imagen y generará inseguridad: EMIP

La proyección que se hizo de la Ciudad Modelo para abastecer de recurso humano a la fábrica automotriz Audi está fuera de la realidad, aseguró el representante Empresas Inmobiliarias de Puebla (EMIP), César Bonilla Yunes, por lo que recomendó reorientar el desarrollo de la nueva metrópoli.

Indicó que al día de hoy la Ciudad Modelo no despierta ningún interés para los trabajadores de la planta instalada en San José Chiapa y por ello encuentra desocupada, y esa desolación da una mala imagen que podría generar inseguridad.

En conferencia de prensa, Bonilla Yunes señaló que la autoridad debe replantear el proyecto y crear amenidades en el nuevo desarrollo, para que se haga atractivo para toda la población flotante que conforman los trabajadores de la planta automotriz y sus empresas proveedoras.

“La gente no se está quedando a vivir ahí, no quieren llegar a instalarse allá. No se cuenta con los servicios básicos, amenidades en un desarrollo inmobiliario. Mientras no se tomen acciones, se corre un peligro de que la ciudad se vaya deteriorando desde el punto de vista urbano”, dijo el representante de EMIP, adheridos al Consejo de Organismos Empresariales (COE).