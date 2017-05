En foro ciudadano, presidentes de comunidad exigen al Legislativo la restitución de su voto en el cabildo de sus municipios

Presidentes de comunidad y legisladores de la bancada del PRD, PT y PAC unieron esfuerzos para impulsar la reforma legal correspondiente que permita la restitución del voto de los primeros en los cabildos de sus respectivos ayuntamientos.

En un acto convocado por la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, más de 200 presidentes de comunidad exigieron la restitución del voto en sus cabildos, pues advirtieron que a falta de éste “somos vejados, humillados y no podemos atender las demandas de nuestros gobernados”.

En el acto, el líder de la bancada del sol azteca, Alberto Amaro Corona reiteró la postura de dicho partido para impulsar las acciones parlamentarias que permita restituir el voto de éstas en sus respectivos cabildos, porque “muchos de ustedes no están recibiendo buen trato, pareciera que los dueños de cada municipio son los presidentes municipales, y no es así, solo son los administradores. El presidente de comunidad no es decorativo y no se puede hablar de democracia si se excluye de la toma de decisiones a los presidentes de comunidad, cuando son los que están más cerca de las problemáticas

Tras recordar que la bancada del PRD ya presentó una iniciativa que busca, entre otros aspectos, restituirles ese derecho a los presidentes de comunidad, hizo un llamado a éstos para que “más allá de partidos e ideologías, sumemos esfuerzos y acciones, porque hay que preguntarnos sí si queremos inclusión de todas las voces, o solo sean las elites las que gobiernen”.

En el mismo sentido, el presidente de comunidad de Texmolac, Xalastoc, Rafael Fonseca Cornejo lamentó la determinación adoptada por los integrantes de la LXI Legislatura local, que avalaron el retiro del voto de éstos en sesiones de cabildo, porque con ello “carecemos respaldo para atender a la sociedad que nos eligió, misma que ahora nos exige resultados y apoyos, pero por desgracia, en los hechos, bajo esta condición, solo somos títeres de los regidores, somos desplazados e ignorados por ellos que son quienes toman las determinaciones”.