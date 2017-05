RMV busca aliarse con Zavala; Calderón no lo acepta

Se dice que en el equipo de Rafael Moreno Valle Rosas empieza a haber desesperación, pues en sus cálculos el ex gobernador de Puebla obtendría un resultado pírrico en la elección del candidato presidencial, sin importar el método de selección que acabe utilizando el PAN. Se cree que no tiene más allá de un 5 a un 8 por ciento de las preferencias de los panistas. Como parte de esa impaciencia el ex mandatario ha decidido buscar una alianza con el matrimonio de Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Goméz del Campo, para protagonizar un papel honroso en la contienda interna del albiazul.

La última carta que va a jugar será la de buscar sumarme al ex presidente Felipe Calderón para formar un solo bando que intente frenar a Ricardo Anaya Cortés, quien enfrenta severos cuestionamientos por encabezar el Comité Ejecutivo Nacional del albiazul y utiliza el aparato propagandístico del partido para proyectar su imagen, como parte de su lucha por ser el candidato presidencial.

En la enconada discusión que se generó el sábado en el Consejo Nacional del PAN, en donde Felipe Calderón amenazó con dejar el partido si no hay equidad en la contienda interna, luego de sostener una airada discusión con el líder panista Juan José Rodríguez Prats, se cuenta que Rafael Moreno Valle Rosas buscó por todos los medios ponerse del lado del ex presidente de México.

No obstante, en el grupo del ex presidente de México no consideran como un aliado a Rafael Moreno Valle Rosas, pese a que a sido de mucha ayuda su posición crítica en contra de Ricardo Anaya, pues saben que el ex gobernador de Puebla no es un político leal y todavía está vivo el agravio de que en el pasado se asumía calderonista y una vez que Calderón dejó la presidencia de la República, se convirtió en un panista enemigo de los intereses del ex titular del Poder Ejecutivo federal.

Moreno Valle busca pactar una alianza formal con el matrimonio CalderónZavala no solamente para oponerse a Ricardo Anaya, sino como una manera de que el ex gobernador de Puebla busque contribuir a la posible elección de Margarita Zavala, como candidata presidencial.

En cambio, se dice que Felipe Calderón únicamente ve como aliado coyuntural a Moreno Valle en las discusiones contra Anaya, pero no como un panista con el que se pueda construir un proyecto de otra naturaleza.

Y es que el principal elemento de desconfianza y alejamiento de Calderón hacia Moreno Valle no se encuentra en el pasado, sino está en el presente, que es la persecución que el morenovallismo ha desatado contra Eduardo Rivera Pérez, el ex edil de la ciudad de Puebla, quien es parte fundamental del grupo político de Margarita Zavala y tiene un pie en la cárcel por los procesos amañados que la inició la Auditoría Superior del Estado.

Es tan grande la desconfianza hacia Moreno Valle que en la discusión del sábado –que hubo en el Consejo Nacional del PAN y cuya grabación se filtró a El Universal–, cuando Calderón acepta que ha pensado dejar el albiazul por la falta de equidad, hace la siguiente crítica:

Que su inconformidad con lo que pasa en el PAN se debe a “los rebaños que me ha tocado ver que se forman –en el partido–, sí, muchos al amparo de nuestros gobiernos, y que se siguen formando al amparo que se hacen del control del padrón”, de militantes albiazules.

Sin duda ese cuestionamiento es contra Rafael Moreno Valle, quien está en la mira del PAN nacional debido a que su grupo político infló los padrones panistas en Puebla y otros estado del país como un intento de ganar fuerza en la contienda interna del albiazul.

Actualmente Ricardo Anaya ha ordenado una revisión del padrón de militantes de Acción Nacional, como una manera de depurar las listas de registros y sacar a los falsos panistas, a esos que afiliaron los morenovallistas en contra de su voluntad.

Crisis en el PAN

El PAN se encuentra en una situación complicada, que está dividiendo al partido y lo debilita camino a la contienda presidencial del año 2018.

Ricardo Anaya tiene el control del partido. Sin problemas ganaría la candidatura por una decisión colegiada del partido o el voto de la militancia.

Margarita Zavala tiene de su lado los índices de popularidad, al ser la única aspirante que está cerca de Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena que camina como líder de las encuestas.

Zavala es la única que, por ahora, se percibe que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador.

Pero a su vez, Margarita Zavala acarrea todos los negativos –que son muchos– del gobierno de su esposo, de Felipe Calderón.

En cambio Ricardo Anaya tiene pocos aspectos negativos, en comparación con Margarita Zavala.

Esos son los atributos que se discuten en el PAN.

Y en medio de ese debate, Moreno Valle está fuera las discusiones. Simplemente la mayoría de la militancia no lo ve como un posible candidato. No es alguien valorado positivamente en las filas albiazules.

Por eso el ex gobernador de Puebla desesperadamente busca una alianza con alguno de los dos punteros de la contienda.