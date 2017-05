Hablante y socializado,

nuestro cuerpo

es objeto de disputas:

una de ellas es la nuestra:

ser sujetos por sumisión

o emancipados.

Otra es la que nos define

al someter

a nuestra habla,

o a nuestras relaciones ejercidas

al trabajar y al afectarnos

(digo afectarnos por afecto,

pudiera decir conmovernos),

como mera biología sin historia.

Somos, dentro de los contenedores del poder,

genitales, manos, piernas,

úteros para colmar y vaciar,

cerebros acalambrados por el shock

y el traumatismo, simple

grasa para jabones.

Recordemos Auschtwitz,

también Guantánamo y los Gulags.

Bio-poder, dicen

que se dice los postmodernos.

Zombis diseñados para excluirnos

del hacer con uno

y con los demás el bien común,

semilla de paraísos sencillitos.

Y cuántos son los negados

por la obediencia aprendida

a hallar la verdad de las cosas,

tan incorrecta para el amo

como para el esclavo enajenado.

Somos, sin embargo, cuerpo que se enternece

amante o solidario,

que descontento se endurece,

se yergue

y se agrupa para existir en resistencia.

Somos cuerpo que asume

sus sueños vitales,

tan distintos a la moral en abuso,

la que borra nuestra carne

tasajeándole el alma

(digo alma por espíritu

del pensante activo,

de la cuestionadora

que ama al universo,

inseparable de sus caderas

o de los nudillos que ahora, suavemente

escriben a su amante,

y hace poco se defendían de los gendarmes).

Y no habiendo dos cuerpos iguales,

ni una misma habla para todas las bocas,

tampoco hay sociedad sin convenirla

(igual diríamos: construirla).

La que hoy se nos impone

le quita el filo a estas verdades

y nos hace creer que al final del juicio

un poder omnímodo dispondrá

otorgar perdón o dictar condena.

Aquí andamos, en el esfuerzo

de pensar y decidir juntos

si es admisible

el actuar contra la vida humana,

separándola del ambiente y de los sueños.

Andando descubrimos que alguien

nos aconsejó desde una cueva:

Seamos cuerpos diferentes,

(seamos queriéndonos),

un cuerpo común

en el que no se extinga lo diverso.

Ricardo Landa, 12 de enero de 2012. Imágenes: Cuerpos de Gerardo Suter; The principle organs and vascular and urino-genital systems of a woman, de Leonardo da Vinci; Foto de pezón de africana; Poetry Totem; y Fotoshop con Frida y Mayakovsky.

