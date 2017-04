Titular de SEPE-USET no hizo la tarea

La recurrente aparición de conflictos en el sector educativo estatal, ya sea en nivel básico, media superior o licenciatura, solo refleja que el titular de la SEPE–USET, Manuel Camacho Higareda no hizo la tarea tras saber su designación o la tiene incompleta.

Desde prácticamente el inicio del año se ha sucedido una serie de exigencias y movilizaciones de docentes, de estudiantes y de padres de familia, cuyos reclamos coinciden en la falta de atención a sus demandas y problemáticas a los que Camacho Higareda ha dado la misma respuesta, según lo han referido actores de estas acciones: no las conocía y no tenía información al respecto.

A los conflictos sindicales y laborales en los subsistemas Cecyte, Cobat y Conalep, y con la Fnerrr, que mantiene un plantón frente a Palacio de Gobierno desde el 14 de febrero pasado, esta semana se sumó la Normal Rural Benito Juárez de Panotla, la cual se encuentra cerrada por las alumnas en exigencia de la solución a su pliego petitorio del año pasado.

Si bien muchas de las demandas fueron planteadas en la administración anterior, Camacho Higareda tuvo el tiempo suficiente para informarse de las problemáticas que enfrentaría, de lo contrario se infiere que no hizo la tarea, o que el proceso de entrega–recepción fue deficiente o que sus subalternos no lo quieren molestar con noticias malas.

Verdad es que con el paso del tiempo, la excusa de no saber o no tener información ya no le servirá al responsable de la política educativa de la entidad para dar largas a la solución a las diversas problemáticas que persisten en el sector local.

Bien haría el secretario de Educación, como oficiosamente lo nombran en los boletines institucionales, en solucionar los conflictos que tiene enfrente y no andar haciendo campaña en las escuelas para conocer sus necesidades.