Municipio de Tlaxcala busca certificarse contra niños robados

La Fundación de Niños Robados y Desaparecidos puso en marcha un programa de información sobre medidas preventivas contra este tipo de delitos en escuelas de la capital tlaxcalteca, con la finalidad de certificar al municipio capitalino en este rubro.

En rueda de prensa, el cuarto regidor, Milton López Avendaño y el director general de la fundación, Guillermo Donald Gutiérrez Martínez, aseguraron que la aplicación de estas acciones son de carácter preventivo y no porque se esté registrando un repunte en el número de casos de menores robados o desaparecidos en el municipio.

“Hablamos de la necesidad de educar, de protección de los infantes. La intención es lograr en Tlaxcala una certificación en el mes siguiente en este tema de educación, a través de la prevención del delito, de los protocolos que se siguen, de cómo se puede activar una Alerta Amber nacional y educar a los padres de familia”, comentó el funcionario municipal.

Abundó que la campaña se diseñó hace un mes y han sido invitadas alrededor de 100 personas, entre ellas directores de las 28 primarias que operan en el municipio capitalino, con lo cual se busca llegar a los padres de familia y sepan qué tan frágiles pueden ser víctimas de robo de menores.

Indicó que dentro de las pláticas que dará la fundación, también las hay dirigidas a las autoridades, pues “podemos caer en omisiones legales, en el hecho de estar hablando de las denuncias que deben estar en 28 horas o 42 horas”, pues en ese lapso las víctimas ya pueden estar fuera del país.

La campaña de prevención está compuesta por dos etapas, la primera que inició este jueves con la visita de 10 escuelas y cuatro presidencias de comunidad; en la segunda fase que se realizará el próximo mes, se buscará cubrir las 11 comunidades y las 28 primarias del municipio capitalino.

Se informarán medidas preventivas en escuelas del municipio

Por su parte, Gutiérrez Martínez informó que la fundación ya ha trabajado en esta materia con los ayuntamientos de Nopalucan, Yauhquemehcan, Cuapiaxtla, Santa Cruz Tlaxcala y Tocatlán, pero fue la capital tlaxcalteca la que se interesó por la certificación”, lo que la convertiría en la primera Comuna de la entidad en contar con este reconocimiento.

“En el resto de municipios ha sido de su interés, pero muchas veces sus recursos humanos no alcanzan para llevar a cabo esta campaña. Tlaxcala capital cuenta con 120 policías municipales, otros municipios tienen cinco policías, no tienen personal del DIF, en Tocatlán no había inmuebles y dimos la plática con muchos esfuerzos”, comentó.