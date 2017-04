La compañía Bruja Danza que dirige la poblana Alejandra Ramírez estrenará montaje

Personajes que crean ficciones y generan un campo de desarrollo en la mente de las personas fueron la inspiración para la compañía Bruja Danza en la pieza El espejista.

La propuesta coreográfica de esta compañía dirigida por la creadora poblana Alejandra Ramírez se estrenará el jueves 27 de abril en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México, con dos funciones más el sábado 29 y domingo 30.

La visión ilusoria del mundo es el eje de esta obra en la que el teatro físico confluye con una creación sonora, visual, escenográfica y lumínica.

De acuerdo con Alejandra Ramírez forma en que líderes políticos, sacerdotes, coaches y guías espirituales crean espejismos de la realidad sirvió para desarrollar una pieza narrativa.

“El espejista tiene muchas apariencias, puede ser luminoso o muy oscuro, agreste o simpático. Modifica su manera de ser según la circunstancias”, explicó la creadora.

Expuso que en la coreografía se aborda la historia de un consultor al que visitan las personas para conocer algo de su pasado, presente y futuro. Sin embargo, aunque parece ayudar a remediar ciertas cosas, oculta algo.

A él acude Agatha, una mujer con el corazón roto en busca de una consulta, y también aparecen otros dos personajes, el cómplice del espejista y su esposa.

“La compañía se distingue por un discurso de movimiento particular a partir de la danza contemporánea. En este caso, me fui a la línea del teatro físico y la comedia del arte para ejemplificar los movimientos. No es una narrativa hablada, se habla a través del cuerpo. Hay un poco de pantomima para generar un discurso entendible y esto se reconstruye al punto de que se vuelve más dancístico”, explicó Ramírez.

Resalta que el montaje es resultado de un laboratorio de investigación que comenzó desde el año pasado para generar el discurso de movimiento.

El espejista es la tercera de cinco obras que integran el proyecto Movimientos escénicos, el cual es avalado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

“Esperamos que el público reflexione sobre estos personajes. Hay muchas personas que te van a vender gato por liebre y a veces uno entra a este universo con la esperanza de conseguir algo positivo”, concluyó la bailarina y coreógrafa.