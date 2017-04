Inicia operaciones nueva empresa del sector autopartes en Tlaxcala

Con una inversión de 5 millones de dólares y la creación de 35 empleos director de manera inicial, este miércoles inició operaciones la empresa de capital esloveno TBP en el parque de Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) III de Tlaxco, la cual producirá diversos tipos de cable para el sector automotriz.

La inauguración de esta empresa estuvo a cargo del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez; el director de Finanzas de la matriz de TBP Eslovenia, Samo Loncner; el director de la firma para México, Daniel Mursec; la alcaldesa de Tlaxco, Gardenía Hernández Rodríguez y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Setyde), Jorge Luis Vázquez Rodríguez.

Samo Loncner informó que esta planta de TBP prevé facturar 2.6 millones de dólares y alcanzar 50 empleos en 2017 y la meta es de llegar a 7.7 millones de dólares en 2021.

En tanto, Daniel Mursec expuso que visitó varios estados de la República mexicana, entre ellos Tlaxcala, a fin de definir donde instalaban la primera planta fuera de Eslovenia. “En una de las visitas, cuando terminó la visita, me fui a la Ciudad de México, me regresé, sonó el teléfono y me habló la licenciada Adriana Moreno, la ex secretaria, me preguntó cómo fue mi camino, si ya estaba con mis hijos, pues le dije que sí. Me sorprendió muchísimo porque vi que se preocupó mucho por mí, le dio mucha importancia a nuestra visita y en ese momento decidí que iba a poner la planta en Tlaxcala”.

Citó que esta empresa hoy en día da ingresos a más de 40 familias, la mayoría de Tlaxco, y la intención es terminar 2017 con 50 empleados y en 2018 tener más de 100.

Por su lado, el gobernador Marco Mena destacó el inició de un nuevo proyecto de inversión en Tlaxcala, en este caso del sector automotriz.