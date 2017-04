Niega gobierno del estado recursos adicionales por 34.2 millones de pesos para el ITE

Si bien el titular del Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez ya dio respuesta a la solicitud de ampliación presupuestal que presentó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), ésta fue en sentido negativo, por lo cual, los consejeros apelan a las negociaciones que el mandatario tenga con el Instituto Nacional Electoral (INE).

La presidente del ITE, Elizabeth Piedras Martínez reveló lo anterior, pero confió en que exista sensibilidad del gobernador una vez que sostenga las reuniones correspondientes con los consejeros del INE.

(ITE), Elizabeth Piedras Martínez, interpuso tres juicios electorales ante la Sala Superior del (TEPJF), en contra del gobernador y de dos funcionarios estatales, por la falta de una respuesta a su solicitud de ampliación presupuestal por 34 millones 299 mil 862 pesos este año, la funcionaria refirió que ya se desistió de los mismos al recibir la respuesta correspondiente Luego de que Por presuntamente violentar el derecho de petición, la presidente del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, interpuso tres juicios electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en contra del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y de dos funcionarios estatales, por la falta de una respuesta a su solicitud de ampliación presupuestal por 34 millones 299 mil 862 pesos este año, la funcionaria refirió que ya se desistió de los mismos al recibir la respuesta correspondiente

“La respuesta fue que no era posible la ampliación presupuestal, el argumento en general fue que no tiene los recursos que ya su recurso fue distribuido y que por lo tanto no hay ampliación presupuestal nada más… la intención de presentar un juicio era para que nos entregaran la respuesta de la ampliación presupuestal pero ya nos ha respondido la secretaría de Planeación y Finanzas y por lo tanto nos hemos desistido de ese juicio electoral”, puntualizó.

Pero ante esa respuesta negativa, Piedras Martínez refirió que ahora esperarán los resultados de las reuniones que el propio Marco Mena anunció que sostendrá con los consejeros del INE, por lo que “estaremos esperando indicaciones respecto a los consejeros nacionales y el resultado de esa reunión”.