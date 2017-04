Argumentación y persuasión transforman problemas en agenda pública.

Argumentación y persuasión son la vía por la que ciudadanos y organizaciones transforman sus intereses y necesidades particulares en asuntos generales de interés y utilidad para todo el conjunto del estado. Es lo que se traduce como agenda pública.

El gobierno “encara el dilema de elegir si es de interés público o no, constitucional o no, políticamente trascendente o no. Pero a fin de cuentas encara el dilema de si debe actuar o no. De si interviene, se repliega o se da tiempo” (Aguilar, 1993).

La agenda pública es la del gobierno. Los otros poderes del Estado. Los organismos descentralizados y desconcentrados. Los partidos políticos. Los empresarios. Las iglesias. Todos los que participan en la arena pública tienen su propia agenda.

Frente a las agendas particulares debe prevalecer la agenda de gobierno. Siempre y cuando la sociedad se reconozca en la agenda pública como la agenda principal. Porque en ella se ven reflejadas las soluciones a los problemas que les afectan.

De ahí que a nadie debe extrañar la prevalencia de agendas particulares. Es la razón de ser de las organizaciones del mercado y la sociedad civil: Canacintra, Canaco, el Fray Julián, Mujeres en Consenso, tienen una agenda particular.

El problema no es la multiplicidad de agendas. “El arte del ejecutivo consiste en no decidir sobre cuestiones que no son pertinentes, en no decidir prematuramente, en no tomar decisiones que corresponden a otros” (Barnard, 1938).

En la toma de posesión, el gobernador impuso agenda del gobierno: “habrá tres grandes líneas de trabajo que orientarán las acciones durante mi gobierno y que están ligadas por el propósito de mejorar las condiciones de miles de familias tlaxcaltecas”.

El triángulo de prioridades: educación, salud y empleo, sostenidas por los pilares de la seguridad pública y la infraestructura. Esa es la agenda pública y de gobierno en la que argumentación y persuasión de especialistas y foros basarán el Plan Estatal. Es de esa agenda que se está en espera de resultados.