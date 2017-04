Moreno Valle tuvo injerencia en el contrato leonino de Audi: abogado de la disidencia sindical

Por las desmesuradas condiciones laborales que se estipulan en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), bajo el cual se rigen los 4 mil 500 obreros de la automotriz Audi, se aprecia la injerencia del ex gobernador Rafael Moreno Valle, que entregó todo a la empresa alemana para que viniera a instalarse al municipio de San José Chiapa.

Condiciones de trabajo que fueron pactadas para cinco años, bajo el argumento de que la empresa tuviera estabilidad para recuperar la inversión, señaló el asesor legal del Comité de Destitución Pacífica del Sindicato Independiente de Trabajadores Audi (Sitaudi), Noé Hernández.

Y es que el contrato fue hecho con lo mínimo que contempla la ley; es decir, vacaciones, seguro y aguinaldo como lo marca la Ley Federal del Trabajo, y no se concedió ninguna prestación para los obreros como podría esperarse de una empresa del tamaño de Audi, dijo el especialista en derecho laboral.

Es por eso que considera que el CCT de Audi es un acuerdo leonino, en el cual las autoridades estatales y federales, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acordaron dar facilidades a los empresarios alemanes, por encima de los obreros.

Y aunque el Contrato Colectivo puede ser modificable, dijo, no será posible con los actuales dirigentes del Sitaudi, pues ellos mismos lo aceptaron.

De hecho, en el acuerdo los líderes sindicales aceptaron que la representatividad sindical sería mínima, pues se estipuló que sería conformada solo por dos personas entre los años 2013 y 2014, que aumentaría a tres en 2015, subiría a seis miembros durante 2016 al iniciar operaciones y será de 10 integrantes al iniciar operaciones el tercer turno.

Otra de las arbitrariedades que se aceptaron como parte del CCT fue que “para obtener una colaboración exitosa y en base el mutuo respeto de los trabajadores, así como la protección de la empresa y la protección de la óptima calidad y de los servicios, se requiere de la aplicación de reglas y lineamientos de comportamiento”.

Por este tipo de situaciones que fueron aceptadas por el secretario general del Sitaudi, Álvaro López Vázquez. es que el abogado asegura que el gremio está cooptado por la parte patronal.

Comité busca realizar elecciones entre los 4 mil 500

De acuerdo con los integrantes del Comité de Destitución Pacífica, que busca remover a sus representantes sindicales, pues no rinden cuentas de las cuotas sindicales, no convocaron a asambleas, no dieron a conocer los estatutos sindicales y no negociaron un contrato colectivo justo; se pretende una renovación del Comité Ejecutivo sindical.

Una vez que se destituyan a los actuales dirigentes, se establecerá una comisión de transición que convocará a la creación de planillas que queden conformadas por integrantes de cada área y luego realizar elecciones.

Señalaron que buscan una verdadera representatividad sindical que conozca los problemas laborales que se padecen día a día, y entonces pueda mejorarse el ambiente laboral.

Esta casa editorial buscó al secretario general del Sitaudi, Álvaro López Vázquez, pero no se encontró disponible, también se hizo con otro integrante del sindicato, Federico Ruiz Garita, pero informó que el único autorizado para hablar es el líder sindical.