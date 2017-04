Fiscalía Estatal Anticorrupción debe ser dotada de plena autonomía: especialistas

La Fiscalía Estatal Anticorrupción debe ser dotada de plena autonomía a fin de que su actuar sea apegado estrictamente a derecho para evitar presiones políticas y personales externas que influyan en su despeño para abatir ese flagelo, consideró el investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Alejandro Navarro Arévalo.

Además, la especialista María Cristina Sánchez Ramírez, también integrante de ese instituto, se pronunció por no modificar el nombre del Sistema Estatal Anticorrupción, pues ello podría generar confusión o lagunas respecto a las disposiciones federales en la materia.

En el marco de lo que fue el último foro para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, al que han querido nombrar Sistema de Ética y Eficiencia Administrativa, Navarro Arévalo también recomendó a los legisladores hacer uso de su autonomía como poder y fortalecer desde su creación a la fiscalía anticorrupción a fin de evitar presiones externas que contaminen la toma de decisiones en contra de ese flagelo.

“Entre más autonomía tenga una fiscalía, actúa de mejor manera y se ve en los resultados en los índices de corrupción. Desde la perspectiva local, pensaría que el fiscal estatal anticorrupción sea autónomo, ustedes son un Congreso autónomo, son una entidad autónoma, pueden diseñar su marco anticorrupción, sí apegado al marco general, porque se contempla que a nivel federal también en algún momento la Fiscalía Estatal Anticorrupción sea autónoma, ustedes ya pueden dar ese paso, tratar de que la fiscalía quede fortalecida desde este momento, para que entre más autónoma y fortalecida sea la fiscalía, menos sean los actos de corrupción”, expuso ante no más de tres diputados que acudieron al foro de este miércoles.

Además, el investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República comentó que se ha menospreciado la encomienda del Congreso local, pero por los propios diputados, quienes han dejado de fungir como un contrapeso al desempeño del Poder Ejecutivo.

“Se ha desdeñado el papel que tienen las legislaturas locales, como que a veces no se logra entender que el papel muy importante del legislador es vigilar el cumplimiento de las acciones y gestiones del Poder Ejecutivo local. Si las legislaturas locales funcionarán como reales contrapesos, no habría tanta necesidad de centralizar porque habría un ojo vigilante constante de la actuación del Poder Ejecutivo, que la Legislatura cumpla su rol y que los órganos de fiscalización locales sean fuertes, porque la Legislatura designó a una persona adecuada para cumplir con esa tarea. Los legisladores locales deben cumplir con esa tarea de vigilar el buen funcionamiento del Poder Ejecutivo local, si eso ocurre más a menudo en todas las entidades no va a ser necesario estar descentralizando”.

Por otra parte, la también investigadora del Instituto Belisario Domínguez y participante del foro, María Cristina Sánchez Ramírez coincidió que la fiscalía deberá contar con autonomía jurisdiccional para emitir sus fallos con jurisdicción plena, amén de que no debe cambiarse el nombre al sistema.

En tanto, el ex consejero electoral y especialista, Miguel González Madrid recomendó al Congreso local apostarle a implementar en Tlaxcala la figura de desafuero y revocación de mandato en contra de aquellos funcionarios municipales que incurran en prácticas de corrupción.

“Me parece que en Tlaxcala debemos apostar por la desaparición del fuero y por la figura de revocación de mandato a petición de los ciudadanos, porque los funcionarios de los ayuntamientos ante cualquier denuncia, revelación de prácticas de corrupción, deben ser suspendidos; esta figura no existe, existe para otros servidores públicos, pero no para elección popular en los municipios y me parece que es necesario establecer el procedimiento de suspensión del encargo público ante la evidencia de prácticas de corrupción”, expuso el ex consejero electoral.

Tras destacar la necesidad de instaurar un sistema de políticas públicas de prevención y operación en los municipios, González Madrid cuestionó el trabajo del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), al que acusó de estar coludido con las autoridades municipales para dar empleo a recomendados.

“Sin embargo, desde mi punto de mi vista, en la que podemos seguir confiando es en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero tengo mis reservas en el caso del OFS, porque si tuviéramos que calificar de los distintos órganos de los estados, incluyendo al de Tlaxcala, diría que el OFS merece una calificación de 2 o 3, porque se colude con la autoridad municipal y tengo información sobre eso y ha condicionado a la autoridad municipal para incluir o recomendar a amigos para que formen parte de las tesorerías, asesores del presidente municipal o del tesorero y esto es lamentable, por eso una reforma que debe ser es la prevención de sanciones de suspensión de servidores públicos que incurran este tipo de prácticas porque en los medios nos enteramos de este tipo de prácticas y no hay forma de sancionar a los servidores públicos del OFS”.

También reprochó la falta de transparencia de los entes públicos por no dar a conocer en sus páginas web la nómina y los salarios que perciben los funcionarios.

En tanto, la legisladora panista, Guadalupe Sánchez Santiago reiteró la necesidad de denominar, sin mayores rodeos, Sistema Estatal Anticorrupción, pues la ciudadanía conoce del término el cual no hay necesidad de disfrazarlo para abatirlo.