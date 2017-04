Obreros de Audi dan 8 días a su líder sindical para que convoque a asamblea extraordinaria y destituirlo

Una comitiva de trabajadores de la planta de Audi, en el municipio de San José Chiapa, entregaron este miércoles un escrito en la sede del Sindicato Independiente de Trabajadores Audi (Sitaudi) para exigir que se convoque a una asamblea general extraordinaria, y quitar por mayoría de votos a su representante Álvaro López Vázquez.

En el escrito se da un plazo de ocho días hábiles, a partir de este miércoles, para que el Sitaudi convoque y organice la asamblea, y en el “supuesto caso de que no fuera convocada, será convocada por los propios trabajadores”, dicta la petición.

La exigencia la hicieron pública este miércoles tres portavoces del llamado ‘Comité de Destitución Pacífica’ que busca remover a sus representantes sindicales, pues no rinden cuentas de las cuotas sindicales, no convocaron a asambleas, no dieron a conocer los estatutos sindicales y no negociaron un contrato colectivo justo.

Teresa Hernández Martínez, Eduardo Badillo Cortez, Joaquín Pintor Romero, expusieron que representan a 31 personas que conforman el Comité, pero también al 80 por ciento de los 4 mil 450 trabajadores de la planta de Audi que están inconformes con su dirigencia sindical.

En conferencia de prensa, los trabajadores aclararon que el problema no es con la empresa alemana, por lo cual descartaron paros laborales; lo es con su representatividad que no los atiende, no los defiende y hasta pone trabas para mejorar las condiciones de trabajo.

“El problema no es con la empresa, sino es sólo de los trabajadores. No es quitar al sindicato actual, es renovar al comité ejecutivo que nos dirige, hemos solicitado información acerca de cómo se administra y hemos tenido una respuesta omisa, no sabemos como se administra el sindicato”, dijo Joaquín Pintor.

Los obreros del turno vespertino informaron que el conflicto con su sindicato no tiene un trasfondo político, sino solo es el sentir de los trabajadores que se sienten en la indefensión con su actual representatividad.

“Es una empresa de lujo, coches de lujo, exigimos prestaciones superiores a las de la ley, pedimos salarios de lujo. Tenemos prestaciones de ley, 6 días de trabajo y 15 días de aguinaldo”, indicó Eduardo Badillo.

Trabajadores no conocen los estatutos ni a su líder

Teresa Hernández puntualizó que se busca quitar a López Vázquez porque nunca se ha presentado con los obreros, no los visita y no conocen los estatutos sindicales.

Además ha mandado a amenazar a los obreros que se organizan y reparten volantes e información entre los obreros, también porque pactó un Contrato Colectivo multianual sin considerar a los trabajadores.

Al abundar en el Contrato Colectivo de Trabajo los obreros informaron que está vigente hasta el año 2019, y si bien existen incrementos de acuerdo a la inflación de cada año se aplica hasta un año después.

“El contrato dice que cualquier arreglo por inflación será posterior a un año, quiere decir que se verán reflejados hasta un año después, nunca se nos informó, nunca se nos dijo cual era la propuesta de la empresa. Además, viendo las trabas para subir de puesto y ganar más, al pedir la aclaración de los dirigentes nos dicen que eso es lo que se nos dio”, acotó Badillo.

Los representantes de los trabajadores informaron que al desconocer los estatutos buscarán a la Secretaría del Trabajo y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se haga valer la petición de la mayoría de los trabajadores.

Aseguraron que aunque en los estatutos del sindicato de Volkswagen se pide el 51 por ciento para hacer modificaciones, ellos están dispuestos a conseguir el 80 por ciento del consenso entre los trabajadores para quitar a su dirigencia sindical.