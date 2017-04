Munícipes de Contla exigen esclarecer feminicidio en su Comuna

Tras lamentar el asesinato de una joven mujer en la comunidad de San José Aztatla, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, integrantes del cabildo de esa Comuna exigieron esclarecer lo que llamaron feminicidio y, de paso, que las autoridades estatales establezcan acciones y medidas para frenar ese delito y sancionar a los responsables.

A través de un escrito, este grupo de munícipes, encabezados por el sexto regidor, Pascual Vázquez Lopantzi, demandó la atención inmediata de los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Tito Cervantes Zepeda y Hervé Hurtado Ruiz, respectivamente, a fin de establecer acciones conjuntas para prevenir y, en su caso, sancionar a quienes incurrieron en ese acto.

Además, una comitiva de funcionarios acudió este martes al Palacio Legislativo para demandar la intervención de los integrantes de la LXII Legislatura, pues aseguraron que el clima de inseguridad es cada vez más alto e insostenible.

“La inquietud es que se forme una mesa de trabajo para que esclarezca el homicidio de la joven de San José Aztatla y queremos la intervención del procurador y del secretario de Seguridad porque no vamos a permitir más feminicidios en nuestro municipio y queremos que las autoridades realmente respondan a las necesidades que tiene la sociedad”, espetó Pascual Vázquez Lopantzi.

Ante el temor de que se registre otro caso de feminicidio, el grupo inconforme acudió al Poder Legislativo a entregar un escrito en el que exigen a ambos funcionarios “implementar un plan de seguridad pública”, con la finalidad de garantizar la integridad de los ciudadanos del municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

De paso, criticaron al alcalde Miguel Muñoz Reyes porque no se ha pronunciado al respecto ni tampoco ha atendido a los familiares de la joven de 18 años de edad que fue asesinada, porque “el presidente municipal no ha hecho un pronunciamiento claro en el cabildo y desconocemos de los avances que puedan haber, porque nosotros queremos que se formen mesas de trabajo a manera que realmente se haga una investigación y que no busquen culpables inocentes, sino que los que hayan cometido este ilícito, que se castiguen”.

Por su parte, sin dar a conocer detalles, Agustín Méndez Cervantes, uno de los inconformes, aseguró que en las últimas semanas se han incrementado los índices delictivos en la Comuna, principalmente robos a casa–habitación y violaciones, pero “no hay atención, estamos solos”

Es de citar que el escrito remitido al Congreso local está firmado por los presidentes de comunidad de San José Aztatla, Ocotlán Tepatlaxco, Barrio de la Luz, San Felipe Cuauhtenco y Santa María Aquiahuac, Eulalio Lira Copalcua, Alejandro Conde Conde, María del Rosario Bautista Tlapapal, respectivametne, y el sexto regidor, Pascual Vázquez Lopantzi, por citar algunos.