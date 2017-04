Asume edil de Huamantla obligación de encabezar gobierno austero y abierto a la población

El alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso rindió su informe de trabajo a 100 días de su administración, acto en el que destacó las acciones que se han realizado en el municipio a favor de la población.

El evento que se desarrolló en las instalaciones de la Cancha 13, donde reconoció estar consciente de las necesidades del municipio, por lo que se comprometió a redoblar esfuerzos para los próximos meses.

“Me obligo a redoblar los esfuerzos y las horas de trabajo. Me obligo a ser un gobierno que busque la austeridad y evite gastos innecesarios. Me obligo a ser un Gobierno Abierto que escuche a la gente. Tengan por seguro que daré lo mejor de mi conocimiento y mi tiempo para lograr que en un futuro próximo no sólo cumplamos los 300 compromisos, sino que logremos más a beneficio de todos”.

El presidente municipal destacó que los jóvenes han sido y serán prioridad en su gobierno. En este sentido, agregó que se duplicarán los esfuerzos en materia de combate a las adicciones e informó que se ha reducido el horario de ventas de bebidas alcohólicas con el objeto de contribuir al orden social.

En materia de asistencia social, refirió que Huamantla tiene un nuevo rostro, que es más humano y más sensible gracias a la labor del DIF, que encabeza su esposa y presidente honorífica, Gabriela Escamilla Pérez quien –dijo– trabaja a favor de la familia y de quienes más lo necesitan. Destacó eventos como el día de la familia, de la mujer y el cardioton Huamantla 2017 y la reinauguración de la Unidad Básica de Rehabilitación que atiende a personas con capacidades diferentes, de la tercera edad, sobre todo el apoyo que se otorga a niños y niñas que toman terapia a bajo costo.

“A través de estos 100 días hemos tenido la oportunidad de dirigir los esfuerzos de los huamantlecos, he visto cómo los servidores públicos nos esforzamos para mejorar la situación cada día de la población, he visto el sacrificio de los policías poniendo lo mejor de sí y exponiendo su integridad para protegernos, he visto al cuerpo de protección civil arriesgando su seguridad personal por nosotros, he visto cómo el trabajador de limpia se esfuerza todos los días por mantener nuestra ciudad libre de basura, he visto manos trabajadoras y esfuerzos conjuntos porque nuestro municipio sea un lugar donde todos tengamos bienestar”.

El edil indicó que los esfuerzos a favor de Huamantla se dividieron en cuatro ejes que soportan los 300 compromisos, que si bien no se han cumplido todos, el avance que se tiene es aceptable. Agregó que el municipio debe ser transparente y de calidad, por lo que indicó que la mayor parte de los compromisos no son finitos, son obligaciones de carácter continuo de esta administración y que deberán sentar las bases para un futuro.

En el rubro de finanzas, agregó que su gobierno es responsable, por lo que se ha reducido el número de personal que es innecesario en las áreas correspondientes. Refirió que a pesar de los costos que la determinación implicó, se asumieron las responsabilidades de forma responsable.

“Sin embargo y a pesar de que recibimos un municipio con una pésima calificación crediticia por la deuda de más de 130 millones de pesos que heredamos, creemos que la única forma de trascender será apalancarse con deuda para lograr algunos objetivos. Definitivamente la deuda que adquiera el municipio con la banca de desarrollo irá destinada a la compra de camiones recolectores de basura”.

Durante su mensaje también agregó que todos los días se conceden audiencias para todos los sectores de la sociedad y se ha destinado un día a la semana para recorrer los fraccionamientos y unidades habitacionales a fin de conocer las demandas en materia de regularización de su propiedad, seguridad y servicios públicos, entre otras. Destacó que para su gobierno lo más importante es sentir el palpitar de la ciudadanía.

“Estamos trabajando en la mejora de los servicios en general y he exhortado a los servidores públicos para que se conduzcan con apego a la ley, sin conductas corruptas y con honestidad y amabilidad. Ustedes pagan sus impuestos y con esa fe de darnos su dinero para que sea bien administrado, debemos agradecerles la confianza que nos han depositado”.

En materia de seguridad, aseveró que es una prioridad para este gobierno y por ello se realizó una inversión aproximada a los 60 millones de pesos en la materia y se aplicará de forma transparente.

Refirió que de nada serviría incrementar el número de patrullas, de elementos al servicio del ciudadano, el armamento, mejorar las instalaciones y equipo, si no se logra que la población perciba que se encuentra más segura en las calles.

En el caso del Fortaseg, dijo que han sido programados 12 millones de pesos este año, de los cuales 10 son de carácter federal y 2 de carácter municipal, a fin de que sean invertidos en equipamiento y capacitación del personal, así como la mejora de condiciones de vida de los elementos.

Con relación al empleo, Jorge Sánchez Jasso señaló que el municipio es impulsor de una nueva vocación económica, por lo que ha sido facilitador para colocar a más de mil 700 personas.

“Para ello se organizó una feria del empleo y en todo momento se ha propiciado la vinculación de las empresas regionales con el buscador. De manera personal les he solicitado a los empresarios para que se contrate mano de obra local, no solo para nivel operativo, sino también para niveles gerenciales y administrativos”.

Indicó que Huamantla será modernizada en materia de alumbrado público, mediante el reemplazo total de luminarias por modelos de tecnología de última generación, a fin de lograr ahorros de energía eléctrica y lograr así mejoras al ambiente a largo plazo.

Refirió que la dotación de agua potable es una prioridad para este gobierno; por ello, se nombró un nuevo Consejo Directivo de Agua Potable y de esta manera dar seguimiento a proyectos como el que se firmó ante la Secretaría de Energía y el Fide, con el objeto de ahorrar energía eléctrica por la extracción de agua en los pozos.

Agregó que en materia de obras públicas, se remodeló el parque Juárez, también se iniciaron trabajos para la modernización de los baños público del mercado municipal y la techumbre para las alfombras en el atrio de la basílica de La Caridad.

Además, se participará en el Programa de Devolución de Derechos de Conagua para obras de infraestructura hidráulica por más de 1.4 millones de pesos.

El alcalde aseveró que estas acciones son el inicio de muchas más que vienen a favor del municipio y de todos los habitantes, por lo que recalcó que en Huamantla se redoblarán esfuerzos por parte de todo el personal del ayuntamiento para dar cumplimiento a los 300 compromisos adquiridos en campaña y que fueron firmados ante notario público.