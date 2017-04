Jóven es herida de bala al ser asaltada en el centro de Cuetzalan

La madrugada del pasado viernes Julia Hernández recibió un disparo en la mano derecha cuando intentó oponerse a un asalto en el municipio de Cuetzalan donde se encontraba de vacaciones, fue trasladada al hospital general del municipio pero no fue atendida por falta de personal, y por la misma carencia en el Ministerio Público no atendieron su denuncia.

Por la tarde del mismo 14 de abril una familia de tres integrantes fueron asaltados y después asesinados cuando realizaban un recorrido turístico en la cueva de Chivostoc, o cueva del Diablo. En este caso la Fiscalía General del Estado informó que está detenido el guía de turistas que conducía a la familia que era originaria de la Ciudad de México.

En el caso de Julia, que es tesista de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), no ha podido ser atendida en hospitales del estado y de la capital del país por la falta de personal y papeleo, como la denuncia correspondiente por la herida de bala, considera ella.

En entrevista, Julia Hernández narró que se encontraba de vacaciones en Cuetzalán cuando fue asaltada junto con su pareja cuando se dirigían hacía el hotel que habían alquilado, muy cerca del zócalo.

Detalló que cuando estaban por llegar a su hospedaje una persona se les acercó para amagarlos con una pistola y quitarles lo que llevaban, cuando el presunto ladrón estaba entretenido quitando el efectivo al chico, ella intentó despojarlo de la pistola y fue cuando se soltó el disparo y el delincuente huyó.

La jóven contó que fue trasladada al Hospital General de Cuetzalan en donde no pudo ser atendida, y mientras esperaba acudió un policía para tomar su declaración sobre los hechos, pero se limitó a decirle que en caso de que se atrapara al presunto delincuente se le informaría a ella para que acudiera a presentar la denuncia correspondiente, pues durante el fin de semana no había personal en la agencia del Ministerio Público.

Al no ser atendida en Cuetzalan la chica se trasladó a la ciudad de Puebla, acudió al Hospital de traumatología “Rafael Moreno Valle”, allí le aplicaron sutura y le dijeron que no podían hacer más, ya que no había personal.