Libertad absoluta para Simitrio y Castillo Montemayor, exige el Comité de Presos Políticos

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla afirmó que no es suficiente la prisión domiciliaria que se concedió en fechas recientes a dos personajes de la vida pública de la entidad, pues se requiere la libertad absoluta para Francisco Castillo Montemayor y Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio.

La vocera del colectivo académico y ciudadano, Carolina González Barranco explicó que con el arraigo domiciliario para estas dos personas, el gobierno de José Antonio Gali Fayad manda un mensaje de que su gobierno será menos autoritario que el de Rafael Moreno Valle, en donde se persiguieron, procesaron o apresaron a 356 personas.

Sin embargo, la activista señaló para poder afirmar que el gobierno en turno no será intolerante se debe dejar trabajar a la justicia, sin entorpecerla o prolongarla como se había hecho.

Es así que Carolina González consideró que lo que se hizo en el caso de los dos arraigos domiciliarios fue dejar de obstruir el debido proceso.

No es suficiente, porque no sólo es el tema del arraigo domiciliario, por Ley la Constitución marca que a partir del 2008 los presos pueden librar su proceso en casa cuando presentan una enfermedad muy grave, como en el caso de Simitrio, y a partir de los 70 años, y Castillo Montemayor cubría las dos cosas. Se termina agradeciendo de que los deje en arraigo cuando en realidad por derecho les corresponde. No se les hace ningún favor, precisó González Barranco en entrevista con esta casa editorial.