Visitar Tlaxcala. Una experiencia que quiera repetirse. Fortalecer el turismo demanda una serie de acciones. La más simple es ofrecer información sistematizada para que la historia y cultura tlaxcalteca se conviertan en adicción.

Los visitantes llegan con la visión de que existe una gran riqueza. Pero no encuentran la mínima información para orientarse. Y recorrer las rutas que les llevaron a tomar la decisión de visitar Tlaxcala.

Quienes desean acercarse a la experiencia de la producción textil, por ejemplo. Tienen que conformarse con visitar Santa Ana Chiautempan. No se localiza una sola guía que les lleve por talleres para tener contacto con la producción artesanal.

Lo mismo ocurre con las haciendas. Se cuentan con alrededor de 40 haciendas y ganaderías, pero no hay registros de cuáles ofrecen servicio de hospedaje, alimentación y experiencias para acercarse a la fiesta brava.

Siendo el carnaval uno de los mayores atractivos. No hay un solo lugar para que los visitantes puedan vestirse como uno de ellos y/o participar del baile, como ocurre en otros lugares. El carnaval no es parte del turismo que lleva a visitar Tlaxcala.

Estas simples muestras hacen que quien llega a Tlaxcala se concentre a hacer una visita por la ciudad, vea Ocotlán, San Francisco, los museos y termine en el Museo de las Artesanías. En un restaurante con pésimo servicio.

Una de las tareas más urgentes que debe cumplir la renacida Secretaría de Turismo es ofrecer al visitante la información suficiente, es decir, guías que le permitan desarrollar una experiencia vital con la historia y la cultura de los tlaxcaltecas.

No tiene por qué requerirse que Science o El País sean quienes destaquen las particularidades de una sociedad cuando el gobierno local, a través de sus dependencias, en particular Turismo y Educación, tienen la obligación de hacerlo. Sólo que no sepan cómo.