La disciplina fiscal ni baja la inflación ni restablece el crecimiento

Constantemente el gobierno, como la cúpula empresarial y los organismos financieros internacionales reiteran que se debe trabajar con disciplina fiscal para reducir la inflación y retomar el crecimiento económico. Tenemos décadas escuchando eso, y a pesar que el gobierno ajusta sus gastos al nivel de sus ingresos, para evitar caer en déficit fiscal, la economía nacional mantiene un bajo crecimiento. De 2012 a 2016 se ha crecido al 1.7 por ciento promedio anual y en 2017 el crecimiento estará alrededor del 1 por ciento. Las presiones inflacionarias que la economía enfrenta actualmente, no son porque el gobierno esté incrementando su gasto, sino por el contrario, lo está reduciendo para obtener el llamado superávit primario de 1 por ciento del PIB, para cubrir el pago de la deuda, lo que implica menor crecimiento de demanda, esperando que ello reduzca las presiones sobre precios, pero a pesar de ello, la inflación está creciendo. Y ésta tampoco se debe a que los salarios estén creciendo, sino por el contrario, éstos están cayendo en términos reales. Las presiones inflacionarias son por el mayor precio del dólar, y de los productos que compramos del exterior. Cabe recordar que las importaciones en el año 2016 equivalen al 40 por ciento del PIB, por lo que la devaluación del peso encarece los precios de las importaciones. Por lo que por más que el gobierno restrinja su gasto, que es lo que demanda el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), mientras siga la devaluación, como los rezagos productivos y la baja productividad interna, seguirán las presiones inflacionarias. Los defensores de la disciplina fiscal, y el consecuente menor gasto público, sustentan su posición de que ello reducirá el crecimiento de importaciones y el déficit de comercio exterior y las presiones sobre el sector externo para así frenar la devaluación. Ello, junto con la caída de la demanda derivada del menor gasto público reducirían las presiones sobre precios. Es decir, se inclinan por frenar la actividad económica para frenar la inflación. Si están contra la inflación, no es para favorecer el poder adquisitivo de los trabajadores, pues éstos con inflación y sin inflación siempre han visto deteriorado su poder adquisitivo, dado que los reajustes salariales se dan por debajo del crecimiento de los precios de la canasta básica, sí como por debajo del crecimiento de la productividad. Si están por que el gobierno reduzca el gasto público para bajar la inflación, es para que prosiga la disminución de la participación del gobierno en la economía, y le siga ampliando espacios de inversión a la cúpula empresarial, que es lo que ha venido aconteciendo en los sectores estratégicos, en infraestructura, como en educación, salud y demás servicios públicos. Están por estabilizar la moneda, la cual es controlada por el sector financiero, y éste no quiere que su capital se desvalorice con la inflación y la devaluación.

La política de austeridad fiscal, más que frenar la inflación y la devaluación e impulsar el crecimiento, atenta contra todo ello. La política de recortes presupuestales ha llevado a que la inversión pública sea el 1.8 por ciento del PIB en 2016, lo cual ha atentado sobre el crecimiento de la capacidad productiva, como sobre el crecimiento de la productividad, por lo que se incrementan las presiones de oferta sobre la balanza de comercio exterior. Es decir, pasamos a ser menos competitivos, y los mayores rezagos productivos llevan a presionar sobre precios y a incrementar importaciones, lo que mantiene latentes las presiones sobre el déficit de comercio exterior y por ende sobre el tipo de cambio, por lo que la devaluación seguirá al no tener un superávit de cuenta de capitales suficiente que contrarreste el déficit de cuenta corriente de balanza de pagos.

Si en realidad se está por reducir la inflación y por impulsar el crecimiento económico, habría que pronunciarse por mayor gasto público a favor de la inversión productiva y el empleo, para así incrementar demanda e impulsar la inversión privada en la esfera productiva, para incrementar productividad y la producción para reducir costos, como importaciones y el déficit de comercio exterior y las presiones sobre el tipo de cambio. Sin embargo, ello no pasa por la mente del gobierno, ni de la cúpula empresarial, pues implicaría mayor presencia del gobierno en la economía, y por su parte el mayor empleo llevaría a aumentar el poder de negociación de los trabajadores y por ende los salarios, lo que mermaría las grandes ganancias de la cúpula empresarial para la cual responde el gobierno.